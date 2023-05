Desempenho decepcionante do Draft do Kansas City Chiefs levanta preocupações

Kansas City Chiefso reinante Super Bowl campeões, estão enfrentando uma batalha difícil para defender seu título nesta temporada devido a uma série de contratempos, notadamente seu desempenho abaixo do esperado nas últimas rascunho da NFL.

Liderados pelos talentos excepcionais do quarterback Patrick Mahomes e estrela tight end Travis Kelceo chefes possui uma das duplas ofensivas mais formidáveis ​​do futebol. No entanto, uma pesquisa recente revela que o Chiefs Kingdom acredita que o gerente geral Brett Veach pode ter cometido erros críticos no rascunho.

Revisão de apostas esportivas Conduziu um pesquisa pré-draft, pedindo aos fãs de todos os 32 times da NFL que avaliassem sua confiança nas habilidades de draft de seus times em uma escala de 1 a 10. Os Chiefs receberam uma pontuação respeitável de 7.32, o segundo maior da liga, atrás apenas do Seattle Seahawks e o mais alto do AFC.

No entanto, uma pesquisa de acompanhamento conduzida por Revisão de apostas esportivas, pedindo aos torcedores que avaliassem o desempenho real de sua equipe no draft, revelou uma queda significativa na satisfação entre os torcedores do Chiefs, com uma pontuação de 6,85.Esta diminuição de 0,47 pontos é a segunda maior queda da liga, atrás apenas da Jacksonville Jaguarsque experimentou uma queda de 0,57 pontos.

O que causou o chefes‘ mergulho na enquete pós-draft? A análise de sua classe de draft sugere que a equipe fez escolhas sólidas para atender às suas necessidades defensivas.

Curiosamente, os Chiefs focaram principalmente no lado defensivo da bola, com apenas duas seleções ofensivas: wide receiver Arroz Rashee e ataque ofensivo Wanya Morris. Sua primeira escolha na 31ª posição geral foi para o lado defensivo Felix Anudike-Uzomahque tem potencial para complementar as competências de Cris Jones.

As preocupações ofensivas do Kansas City Chiefs lançam sombras na defesa do Super Bowl

No entanto, surgem preocupações ao examinar o ataque dos Chiefs além de seu forte jogo de passes. As partidas de Orlando Brown Jr. (agora com o Cincinnati Bengals) e André Wylie (agora com o Comandantes de Washington) têm se mostrado grandes golpes na linha ofensiva.

Além disso, o chefes‘ jogo em execução continua sem brilho, apesar de desempenhos decentes de Isaías Pacheco e Jerick McKinnon ultima temporada. Essa deficiência aumenta ainda mais as dúvidas em torno da capacidade da equipe de montar uma defesa bem-sucedida no Super Bowl.

Por outro lado, algumas equipes emergiram como vencedoras na votação pós-draft. O Philadelphia Eagles experimentou o aumento mais significativo de confiança entre os torcedores, alcançando a pontuação mais alta da liga de 8.04.

Enquanto o Temporada 2023 da NFL abordagens, o Kansas City Chiefs encontram-se enfrentando vários desafios em sua busca para defender sua coroa do Super Bowl. Embora possuam talentos ofensivos notáveis, seus erros de draft e fraquezas na linha ofensiva e no jogo corrido lançam dúvidas sobre sua capacidade de se repetir como campeões.