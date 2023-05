Destino da semifinal Lakers x Warriors já decidido pelo ‘cachorro do destino’: ‘É melhor que esse cachorrinho não esteja certo’

An adorável Pembroke Welsh Corgi levou os fãs da NBA ao colapso depois com sucesso prevendo o resultado dos três primeiros jogos entre o Lakers e Warriors nas semifinais da Conferência Oeste.

Os Warriors estão atualmente enfrentando uma 2-1 déficit contra o time de Los Angeles depois de três jogos e agora enfrenta um deve vencer o jogo na próxima partida.

Depois de prever corretamente a ordem e o resultado dos três primeiros duelos, ‘cachorro do destino’ deu sua opinião sobre o que vai acontecer nos próximos jogos entre os dois times. E parece que vai ser bem épico.

Como visto no vídeo viral do Corgi saltando e marcando vários aros com uma bola de basquete, o ‘cão do destino’ previu que o Golden State Warriors fará uma reviravolta épica. O cachorro previu que o Lakers vencerá o jogo quatro, mas em uma reviravolta esperada, o Warriors vencerá três jogos consecutivos para vencer as semifinais em sete jogos.

O vídeo já acumulou 5,4 milhões de visualizações no Twitter e milhares e milhares de usuários se reuniram para os comentários. “Talvez eu tenha que conversar com lil doggo se ele acertar…”, brincou um usuário. “Jogo 7 e os Warriors levam? Isso seria épico”, disse outro.