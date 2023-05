Detran Emite Alerta Geral para Todos os Brasileiros no Dia 10 de Maio

O mundo digital chegou às habilitações dos brasileiros! Neste alerta que acaba de sair, você poderá ver que agora é possível ter acesso à CNH Digital, que pode ser utilizada em substituição o documento físico. Essa inovação é uma grande ajuda para as pessoas que, por alguma razão, não levam ou perdem facilmente a versão física da CNH.

Existem diversos benefícios em se ter a CNH Digital. Um dos mais relevantes é a possibilidade de poder utilizar a habilitação sem necessariamente precisar da sua versão física. Além disso, o aplicativo fornece informações úteis sobre a situação do condutor e o trânsito, como multas, pontos na carteira e campanhas educativas. Outro benefício é o design simples e prático do aplicativo, que facilita o dia a dia do condutor.

Entretanto, é importante lembrar que carregar o celular é fundamental para utilizar a CNH Digital, já que, em caso de falta de bateria, a multa por dirigir sem habilitação é inevitável.

DETRAN: Como funciona a CNH Digital?

O lançamento da CNH Digital é um grande passo para adaptarmos a vida dos brasileiros ao mundo tecnológico. Se antes o motorista tinha que lembrar de sempre carregar a CNH física e o documento do veículo, agora basta ter um celular carregado e com acesso à internet. Isso traz mais praticidade, comodidade e tranquilidade no dia a dia dos condutores.

Em resumo, a CNH Digital é uma excelente inovação para os motoristas brasileiros, que passam a ter mais facilidade, praticidade e segurança no trânsito. Dessa forma, o avanço das tecnologias, o futuro das nossas habilitações está apenas a um clique de distância.

De acordo com informações do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), a CNH Digital pode ser baixada através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível para os sistemas Android e iOS. Após realizar o cadastro no login único do Gov.br, basta escanear o QR Code presente na CNH física e, após validação junto ao Detran, a versão digital estará disponível em seu celular.

Um fator importante é que o aplicativo permite que você também armazene o documento do veículo, desde que esteja registrado no nome do condutor. Dessa forma, o aplicativo reúne informações relevantes, sendo um facilitador para motoristas que precisam de praticidade e segurança.

Como solucionar a CNH bloqueada?

Ao notar que existem multas no nome do condutor e que não foram pagas, o ideal é estar ciente de que deverá efetuar o pagamento delas. Além disso, deve ficar atento a perda de pontos da CNH.

Por isso, é importante verificar frequentemente no Detran do seu estado se há incidência de multas aplicadas a você, até mesmo as que não saiba. Pois, de qualquer forma, elas podem levar ao bloqueio ou a sua suspensão de dirigir. Se a situação ocorrer, o ideal é solucionar essa questão para evitar sanções mais severas.

Caso você não saiba, existem outras situações que não ocasionam o bloqueio, mas sim a suspensão do direito de dirigir entre 3 a 12 meses. Dentre elas estão:

Transitar em motocicleta com criança menor de 10 anos;

com criança menor de 10 anos; Não comunicar ou sinalizar acidente de trânsito;

Não prestar socorro à vítima em caso de acidente;

Dirigir embriagado ou em velocidade acima do permitido na via.

A partir dessas situações que foram ditas acima, é possível ter pleno conhecimento do real motivo da CNH bloqueada. Além disso, é possível solucionar essa questão e saber quais outros fatores podem ser impeditivos ocasionando a suspensão do seu direito de dirigir.



Com base nessas informações disponibilizadas, é possível ter clareza no assunto, mas havendo dúvidas ainda, não hesite em entrar em contato com o Departamento de Trânsito do seu estado.