Tele Phoenix Suns experimentou uma perda devastadora para o Denver Nuggets na série da segunda rodada dos playoffs da NBA, terminando a temporada de forma embaraçosa.

No jogo 6 das semifinais da Conferência Oeste, o pepitas dominou o sóis em sua quadra com um placar de 125 a 100, fazendo com que o sóis ser eliminado dos playoffs pelo segundo ano consecutivo em sua própria quadra.

Depois do jogo, Devin Bookerum dos sóis‘ superestrelas, deixaram a arena sem falar com a imprensa.

Enquanto ele foi visto apertando as mãos com o pepitas jogadores, ele tinha uma expressão abatida no rosto e muitos acharam compreensível que ele não quisesse discutir os detalhes de sua derrota no final da temporada com a mídia após o jogo.

No entanto, outros se sentiram diferentes e zombaram dele nas redes sociais por pular as funções de mídia, postando todos os tipos de memes abaixo de uma postagem que afirmava que ele não apareceria para perguntas.

O que acontece a seguir para o Phoenix Suns?

O sóis precisará fazer algumas mudanças no período de entressafra para resolver os pontos fracos que o pepitas expostos nesta série.

Apesar da derrota decepcionante, o sóis provavelmente voltará com força total no próximo ano, dada a oportunidade de se reagrupar durante o período de entressafra.

No geral, foi uma noite difícil para o sóis e seus fãs. Embora precisem refletir sobre suas deficiências, devem ser otimistas sobre seu potencial de melhoria no futuro.

Enquanto isso, o pepitas avançaram para as finais da Conferência Oeste, onde enfrentarão os vencedores da série entre os Los Angeles Lakers e a Golden State Warriors. Lebron James‘ estão vencendo por 3 a 2 e precisam de uma vitória para eliminar os campeões em título.