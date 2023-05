Devin Booker e Kevin Durant aparentemente ‘incomodados’ com a demissão de Monty Williams

Tele Monty Williams era declaradamente encerrada em Phoenix simplesmente porque o novo proprietário do Suns Mat Ishbia quer fazer as coisas do jeito dele. Devin Booker não parece se importar que o técnico que o levou ao Finais da NBA apenas dois anos antes já se foi, desde que Kevin Durant está ao seu lado.

Booker, 26, foi ao Twiter na noite de segunda-feira com uma mensagem enigmática que não demorou muito para a mídia social decifrar.

Monty Williams diz que Durant está ‘de bom humor’ apesar do revés de lesão

“36 é imperturbável”, twittou Booker.

Booker usa o número 1 em sua camisa e Durant usa o número 35, resultando em 36 ao combinar os dois.

Portanto, se “36 é imperturbável”, isso significa Chris Paul é o estranho, e já houve relatos de que o CP3 está no bloco comercial.

Novo visual do Suns dá um soco duplo

Paul, 38, se machucou mais uma vez nos playoffs, mas D-Book e KD foram eliminados em alguns jogos, provando que não se importariam se ele fosse embora.

O novo visual do Suns será uma dobradinha em Booker e Durant, enquanto Deandre Ayton é simplesmente encarregado de rebote.

Eles também precisariam se cercar de mais defesa e profundidade geral para se manterem vivos enquanto Booker ou Durant estão no banco.

O tweet de Booker tem um ar de arrogância como o Kyrie Irving exibido quando ele disse que Brooklyn Nets não precisava de treinador. KD agora se prepara para enfrentar seu quarto HC em um período de um ano.