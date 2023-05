Devin Haney x Vasiliy Lomachenko: Atualizações rodada a rodada ao vivo

O MMA Fighting traz Devin Haney x Vasiliy Lomachenko ao vivo atualizações round a round para uma das lutas de boxe mais esperadas do ano no MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Nevada, na noite de sábado.

O evento principal está previsto para começar por volta das 12h ET no ESPN + pay-per-view. Confira nossa página de resultados Haney x Lomachenko para descobrir o que aconteceu na eliminatória.

Devin Haney (29-0) tentará defender seu título indiscutível dos leves pela segunda vez. Haney venceu suas últimas seis lutas, todas por decisão.

Vasiliy Lomachenko (17-2) venceu três lutas consecutivas desde a derrota para Teofimo Lopez.

Os cinturões leves indiscutíveis de Haney estarão em jogo.

Confira o blog ao vivo do evento principal Devin Haney x Vasiliy Lomachenko abaixo.

O evento principal é o seguinte.

Em primeiro lugar, o desafiante e ex-titular dos leves, Vasiliy Lomachenko.

O campeão Devin Haney entra para uma recepção gelada da multidão. No entanto, ele obtém uma reação mais positiva quando pisa no avental do ringue e faz sinal para fazer barulho.

Seu árbitro para esta luta: Harvey Dock

Rodada 1: Lomachenko ficando fora do alcance do jab de Haney. Haney muda de tato e vai até o corpo. Lomachenko testa seu jab. Short combo de Lomachenko é defendido por Haney. Troca rápida por dentro para os lutadores, nenhum dos dois tendo muita sorte em acertar nada limpo ao longo de dois minutos. Haney furando o jab lá fora. Lomachenko acerta um jab. Lomachenko termina a rodada com uma enxurrada. Não há muito para marcar através de um.

MMA Fighting marca o round 10-9, Lomachenko.

2 ª rodada: Haney continua com o jab, não dando uma abertura a Lomachenko. Ele atira direto no corpo de Lomachenko. Lomachenko deixando seu corpo exposto, mas ainda não dando muito para Haney trabalhar. Lomachenko dobra no jab, Haney reage com um contra-ataque por cima. Haney volta para o corpo. Ele está pegando Haney com aqueles que estão chegando. Lomachenko agita e definitivamente consegue alguns bons chutes enquanto Haney abre caminho para fora do canto. Marcações rápidas de esquerda para Lomachenko. Há uma direita para Lomachenko e Haney responde com um olhar para a esquerda. Lomachenko novamente termina o round com uma enxurrada, isso pode estar deixando uma boa impressão nos juízes.

MMA Fighting marca o round 10-9, Lomachenko. No geral, 20-18 Lomachenko.

Rodada 3: Haney sondando com o jab enquanto Lomachenko circula. Excelente footwork de ambos os lutadores. Tem aquele direto de esquerda de Lomachenko, mas Haney o faz pagar com um contra-ataque alto. Haney com direito ao corpo. Ele dobra e marca com um jab. Lomachenko ataca o corpo com Haney saindo do canto. Direita forte no corpo de Haney enquanto Lomachenko empurra Haney para trás. Alto overhand deixou terras para Haney. Lomachenko não se intimidou, ele picou o corpo de Haney e deu alguns socos na cabeça. Eles estão ficando soltos lá dentro agora.

MMA Fighting marca o round 10-9, Haney. No geral, 29-28 Lomachenko.

Rodada 4: Haney com um início mais metódico para a quarta ao espetar a cabeça antes de enfiar o corpo. Lomachenko dispara alguns jabs. Aquelas mãos rápidas de Lomachenko marcam duas vezes na cabeça de Haney. Haney com um belo jab, depois há um belo jab de Lomachenko. Lomachenko com um tiro direto na testa. Haney dá um soco no meio de Lomachenko. Verifique as pontuações do gancho de direita para Lomachenko. Haney erra por pouco com uma grande direita. Ele encontra um lar para o corpo novamente. Lomachenko acerta Haney com um direto de direita. Eles se enroscam e Haney tropeça no tatame. Haney com uma combinação cabeça-corpo rápida.

MMA Fighting marca o round 10-9, Lomachenko. No geral, 39-37 Lomachenko.

Rodada 5: Lomachenko com algum movimento habilidoso para evitar o ataque inicial de Haney. Mas Haney está começando a acertar aquele corpo consistentemente com a direita. Lomachenko tendo sucesso no soco ao se abaixar. Haney acerta um uppercut. Lomachenko marca com a mão esquerda antes de empatar. Eles negociam com as mãos direitas. Lomachenko acelera a luta com uma combinação rápida.

MMA Fighting marca o round 10-9, Lomachenko. No geral, 49-46 Lomachenko.

Rodada 6: Haney com uma série de tiros no corpo para abrir o sexto. Esse tem sido um método eficaz para combater o movimento de Lomachenko. Direito ao corpo pausa o avanço de Lomachenko. Pontuações certas para Lomachenko, depois outra. Haney tendo um pouco de dificuldade em evitar aqueles socos diretos. Jab passa por Haney. Pulando à esquerda de Lomachenko aparece Haney. Haney com bom trabalho corporal nesta rodada. Ótima sequência de gancho para jab de Haney.

MMA Fighting marca o round 10-9, Haney. No geral, 58-56 Lomachenko.

Rodada 7: Haney com o primeiro golpe do round, um uppercut bloqueado. Lomachenko acerta duas esquerdas retas sólidas. Haney contorna as defesas de Lomachenko com um looping de direita. Haney consegue desacelerar um ataque de Lomachenko. Haney acerta uma direita enquanto ele circula. Lomachenko com o 1-2. Haney com uma mão direita que acerta. Lomachenko escolhendo seus lugares enquanto Haney mantém a cabeça em movimento. Jab por Haney. Haney acerta Lomachenko com um gancho de esquerda. Combinação de mão direita para Lomachenko fechar a rodada.

MMA Fighting marca o round 10-9, Lomachenko. No geral, 68-65 Lomachenko.

Rodada 8: Haney enche Lomachenko com um jab. Lomachenko dobra em um jab levando a um choque de cabeças. Os lutadores colidem e Lomachenko tropeça no tatame, parece que bateram os quadris. Esquerda sorrateira conecta para Lomachenko. Haney usando aquele jab para configurar seu direito ao corpo. Jab de Lomachenko. Ele acerta Haney com a direita. Haney com um 1-2. Eles trocam jabs para encerrar o round.

MMA Fighting marca o round 10-9, Lomachenko. No geral, 78-74 Lomachenko.

Rodada 9:

Rodada 10:

Rodada 11:

Rodada 12: