Dia das Mães: As mulheres mais populares nos esportes dos EUA

Dia das Mães é um feriado anual comemorado em todo o mundo para homenagear e apreciar mães e figuras maternais por seu amor, cuidado e contribuições para suas famílias e sociedade.

Geralmente é observado no segundo domingo de maio em muitos países, incluindo o Estados Unidos, Canadá, Austrália e Índiaentre outros.

O dia oferece uma oportunidade para as pessoas expressarem sua gratidão e carinho por suas mães, dando-lhes presentes, cartões e passando tempo com elas. Aqui está uma olhada nas mães mais populares nos esportes dos EUA.

Randi Mahomes

Ela é a mãe do quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes II. Randi Mahomes nasceu Randi Martin e se casou com Pat Mahomes Sr., que também era atleta profissional. Randi e Pat Sr. se divorciaram quando Patrick ainda era criança, mas seus pais permaneceram envolvidos em sua vida e em sua carreira esportiva.

Randi Mahomes ganhou atenção da mídia social por seu apoio entusiástico ao filho e ao time dele, muitas vezes twittando durante os jogos e interagindo com os fãs online. Ela também se tornou uma figura popular por mérito próprio, com um número crescente de seguidores nas redes sociais.

Sonya Curry

Ela é uma empresária americana, filantropa e mãe de jogadores profissionais de basquete. Stephen Curry e Seth Curry. Em seu livro de memórias Fierce Love, publicado no ano passado, Curry revelou que fez um aborto antes de ter seu primeiro filho e quase não teve Steph, enquanto pensava em terminar uma segunda gravidez que acabou sendo dele.

Donna Kelce

Ela foi o centro das atenções no Super Bowl LVII, Donna teve um filho de cada lado do campo, com o tight end do Kansas City Chiefs Travis Kelce e o pivô do Philadelphia Eagles, Jason Kelce. A conta oficial da NFL no Twitter até compartilhou um vídeo do momento em que ela entrou em campo após o final do jogo para parabenizar seus filhos pelo jogo.

Lisa Wilson

Ela é a mãe do quarterback do futebol americano Zach Wilson. Zach Wilson foi um jogador de destaque na Brigham Young University (BYU) e foi selecionado como a segunda escolha geral pelo New York Jets no Draft de 2021 da NFL. Lisa Wilson tem sido uma figura de apoio na carreira de futebol de seu filho, e muitas vezes ela foi vista torcendo por ele do lado de fora. Ela foi descrita como uma “mãe do futebol” que tem sido fundamental para ajudar Zach a perseguir seus sonhos de jogar na NFL.