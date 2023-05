Diana Agron aborda o boato iminente de que ela namorou Taylor Swift, tornando-se sua musa para “22”

Diana Agron falou abertamente sobre os rumores de namoro de Taylor Swift durante 2011 e 2012. Agron abertamente descartou a ideia de que eles estavam em um relacionamento romântico e que ela foi a inspiração para a música “22”.

Agron afirma que eles eram apenas bons amigos

Ao falar com a Rolling Stone, ela disse que teria muita sorte de ter sido a razão da música, “Meu? Ah, se ao menos! Isso é mais por causa de uma amizade do que por ser a inspiração para a música. Mas eu não seria a pessoa a perguntar sobre isso. Eu não posso afirmar isso!“

O O ex-aluno de Glee também mencionou que foi muito engraçado para ouvir o que os fãs inventaram quando ficou claro que Taylor Swift e ela eram apenas amigas.

Ela elaborou esse ditado “Isso é tão interessante, quero dizer, tem havido muitas histórias sobre minha vida amorosa que são totalmente falsas. É engraçado.“

Taylor Swift e Diana Agron são fortes apoiadores da comunidade LGBTQIA+

Como muitos fãs sabem, Taylor Swift e Agron têm falado abertamente sobre a igualdade e são fortes defensores da comunidade LGBTQAI+, então foi sugerido que quando as duas mulheres estavam saindo muito, elas estavam realmente em um relacionamento.

No entanto, não houve nenhuma prova de que houvesse qualquer tipo de relacionamento físico entre as duas mulheres e elas foram públicas com seus relacionamentos com homensincluindo quando Agron se casou com o músico de Mumford & Sons, Winston Marshall, e ficaram juntos por três anos até se divorciarem em 2020.

Agron também mencionou que ela ‘casualmente namorou’ Bradley Cooper, embora também tenha tido um relacionamento com Nicholas Hoult e Thomas Cocquerel. Atualmente, há rumores de que ela tem um caso com Harold Ancart, já que eles foram vistos mostrando PDA e se beijando em novembro.

Agora parece que Taylor Swift está supostamente namorando Matty Healy, de 1975, depois de ter namorado Joe Alwyn por seis anos.