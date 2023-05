Dicas para Escrever uma Boa Redação no ENEM 2023.

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criado em 1998 como uma ferramenta de avaliação dos estudantes que haviam terminado o ensino médio.

A redação é uma das partes mais importantes de toda a prova do ENEM, uma vez que ela impacta de forma significativa a nota final do estudante. Porém, é claro que escrever uma redação não é uma tarefa simples, principalmente para os estudantes que possuem dificuldade em começar o texto.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo com algumas dicas que irão te ajudar a escrever a introdução do seu texto e começar a sua redação com facilidade na prova do ENEM 2023. Vamos conferir!

Prepare um modelo para a sua introdução

Ter dificuldade em escrever o primeiro parágrafo da redação é muito comum. Afinal, não é simples começar uma redação em uma prova tão importante como aquela do ENEM. De fato, o parágrafo de introdução deve ser muito bem estruturado, uma vez que ele deve conter a menção da linha temática, repertórios e os argumentos que você irá discutir ao longo dos parágrafos de desenvolvimento.

Para que você consiga escrever o parágrafo de introdução sem dificuldades, busque memorizar um modelo introdução que funciona para qualquer tema. Você pode, por exemplo, elaborar o seu modelo antes da prova e treinar para começar os seus textos com o mesmo estilo de parágrafo (fazendo adaptações de acordo com o tema e os repertórios usados). Assim, você conseguirá começar o seu texto com facilidade.

Entenda a linha temática

Para conseguir começar o seu texto da melhor forma possível, você precisa compreender muito bem a linha temática, ou seja, o tema proposto pela redação. Se for necessário, leia o tema e os textos de apoio diversas vezes.

É fundamental que você entenda o que está sendo esperado do seu texto. Assim, elaborar a sua redação ou pelo menos pensar em um ponto de partida será muito mais simples.

A inversão da linha temática

A forma mais fácil de começar o seu parágrafo de introdução na redação do ENEM é por meio da inversão da linha temática.

A estratégia de inversão da linha temática possui o objetivo de apresentar o tema da proposta e mostrar sobre o que a sua redação está falando. É a maneira mais simples de começar a sua introdução, já que evita que você cometa erros e fuja do tema proposto pelos examinados. Lembre-se de que a inversão deve acontecer nas primeiras duas linhas do seu parágrafo de introdução e não deve ocupar todo o parágrafo.

Exemplo de linha temática: Os impactos das fake news na sociedade brasileira

Exemplo de inversão: As fake news têm causado muitos impactos na sociedade brasileira hodierna.

Faça um planejamento antes de começar a escrever



Você também pode gostar:

Começar a sua redação será uma tarefa muito mais simples se você já tiver um planejamento do que irá escrever. Essa estratégia envolve ler e entender o tema proposto, fazer um planejamento da estrutura do texto e das ideais que você pretende discutir e só depois começar a escrever.

Faça um esboço rápido feito antes de começar a escrever o texto e tente pensar no projeto como uma orientação que irá te ajudar a entender como a sua redação será desenvolvida.

Como funciona a redação do ENEM?

Agora que você sabe como começar a redação no ENEM, vamos conferir algumas informações cruciais sobre o funcionamento da prova de redação.

Em primeiro lugar, devemos ressaltar que a redação do ENEM pode receber uma pontuação máxima de 1000 pontos e deve ser escrita a partir do tema proposto pelo exame.

No ENEM, os candidatos deverão escrever um texto dissertativo-argumentativo, ou seja, um texto em que se discute um tema com argumentos que defendem uma determinada posição sobre o assunto.

Por fim, devemos dizer que a redação deve ter no mínimo sete e no máximo trinta linhas, e os candidatos devem seguir as orientações da proposta de redação.