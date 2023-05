Dicas para o Estudo das Línguas no Exame Nacional do Ensino Médio.

Em cerca de um mês, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abrirá o período de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. Isso significa que a data de aplicação das provas do Enem 2023 está se aproximando.

Diante disso, os estudantes que pretendem ingressar no ensino superior em 2024 usando as notas do Enem devem intensificar os estudos. As questões de Linguagens, que abarcam assuntos de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), são tradicionalmente aplicadas no primeiro dia de provas.

Apesar de durante todo o ensino básico (Fundamental e Médio) a disciplina de português estar presente, muitos estudantes têm dificuldade ao fazer provas sobre os aspectos formais da língua. No entanto, as provas do Enem costumam apresentar essa cobrança de forma contextualizada. Veja abaixo algumas dicas de como se preparar para as questões sobre o português no Enem.

Explore interpretação de texto

Todas as provas do Enem, mesmo as que não dizem respeito ao português, exigem do participante muita leitura e um bom nível de compreensão textual. Na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além de ser necessário ler e compreender bem os enunciados e os textos usados como base para as questões, o estudante deve ter uma boa interpretação de texto.

A interpretação de texto consiste na capacidade de uma pessoa pensar e refletir a partir daquilo que absorveu e compreendeu após a leitura de uma mensagem textual. Nesse sentido, para aprimorar essa habilidade, o estudante deve se dedicar à leitura de textos. Uma boa forma de se preparar para a prova é ler artigos e livros e, posteriormente, fazer breves resumos sobre o conteúdo deles.

Estude os aspectos textuais

Outro ponto recorrente nas provas do Enem de anos anteriores são os aspectos textuais dos trechos literários apresentados. Desse modo, é necessário estudar os gêneros e tipos textuais, que dizem respeito ao formato e à estruturação linguística do texto. Além disso, faz-se necessário estudar também funções da linguagem e figuras de linguagem.

Para colocar o que foi estudado em prática, o estudante pode responder questões de edições anteriores do Enem. Os cadernos de prova e os gabaritos das últimas edições estão disponíveis no site do Inep.

Torne a leitura de livros um hábito

No processo de preparação para a prova de português do Enem a leitura é uma grande aliada do estudante. Ter a leitura de livros como um hábito ajudará o participante a identificar os aspectos formais de um texto e a aumentar o seu repertório sociocultural para a prova de redação.

Além disso, ler com rapidez e compreender o texto de maneira ágil ajudará na gestão do tempo de prova. Portanto, é importante ler muito durante o período de estudo. No caso da prova de Linguagens, a maior parte dos textos para interpretação serão literários. Desse modo, além de ler o material didático sobre os conteúdos das provas, vale a pena também incluir na rotina a leitura de obras literárias, especialmente as da literatura brasileira.

Confira o conteúdo programático

Além disso tudo, o estudante precisa se ater ao conteúdo programático estabelecido pelo Inep para a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Fique atento às publicações do Inep, confira o conteúdo programático das últimas edições e anote os assuntos principais que o Inep pretende cobrar na prova.

É fundamental focar nos assuntos mais recorrentes. Nas questões de português, gramática e língua estrangeira, os seguintes assuntos sempre estão presentes:



Funções de linguagem;

Figuras de linguagem;

Cancioneiros e composições populares;

Variação linguística;

Tipos de textos e gêneros de texto;

Interpretação de textos;

Intertextualidade;

Linguagem não verbal;

Semântica;

Interpretação de textos jornalísticos e publicitários.

Tendo essas dicas em mente e dedicando um tempo de qualidade para estudar para as questões de português no Enem não será difícil conseguir uma boa pontuação na prova de Linguagens.

