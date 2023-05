Diddy Sweats respondendo a perguntas sobre relacionamento de Yung Miami no Met Gala

diddy dar Yung Miami estão chamando a atenção mais uma vez … aparecendo juntos no Met Gala e chocando a todos, porque o rapper do City Girls acabou de dizer que o capítulo do namoro deles chegou ao fim !!!

No caminho para dentro, LaLa Anthony perguntou a Diddy sobre sua elegante reunião com Miami, e o magnata da Love Records mal conseguia falar. Aturdido e sem fôlego – com Miami parado ali – ele teve que enxugar a testa antes de finalmente dizer: “Nós definitivamente vamos juntos, muito mal!”

Veja bem, o suor ainda escorria em seu rosto.

Diddy foi perguntado se ele e Yung Miami eram oficiais e ele estava suando 😂 pic.twitter.com/cO4lqbG1jn — Stefan Breskin (@stefanbreskin) 2 de maio de 2023

Para ser justo, Diddy tinha acabado de subir a famosa escadaria da gala enquanto usava um conjunto muito pesado. Como esperado, Diddy fez de tudo para homenagear Karl Lagerfeld e André Leon Talley em um manto Sean John tamanho king personalizado criado por June Ambrose.

Depois de se orientar, Diddy explicou a Lala que ele e Miami não querem colocar rótulos em sua situação, mas ele a chamou de “melhor amiga” e disse que era “abençoado” por tê-la como par.

Depois pediu um pano para enxugar o suor.

Diddy e Miami estavam sob os olhos do público juntos até outubro passado, quando o produtor de sucesso deu as boas-vindas a uma filha bebê com outra mulher … um momento que Miami admitiu que fraturou sua união.