Divulgação das Principais Datas do SISU 2023/2

Muitos estudantes decidem fazer a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) todos os anos com os mais variados objetivos. Um deles é usar a pontuação obtida no exame no SISU, Sistema de Seleção Unificada.

As datas do SiSU 2023/2 já foram divulgadas no próprio site do SISU, mas ainda não foram oficializadas pelo Ministério da Educação (MEC).

Se você pretende participar da seleção, é fundamental que você tenha todas as principais datas da próxima edição do SISU em mente. Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com as principais datas do SISU 2023/2 e tudo aquilo que você precisa saber sobre o funcionamento da plataforma. Vamos conferir!

O que é o SISU?

O Sistema de Seleção Unificada, conhecido simplesmente como SISU, é uma plataforma que foi criada no ano de 2010 e é organizada pelo Ministério da Educação (MEC).

Por meio desse sistema de seleção, milhares de estudantes brasileiros podem conseguir uma vaga em uma das tantas instituições de ensino superior públicas do país.

Datas SISU 2023/2: veja quais são elas

De acordo com as informações divulgadas, as inscrições para a próxima edição do SISU irão acontecer entre os dias 19 e 22 de junho de 2023.



O resultado da chamada regular, por sua vez, será divulgado no dia 27 de junho e os candidatos convocados deverão realizar a própria matrícula entre os dias 26 de junho e 04 de julho de 2023.

A lista de espera do SISU irá acontecer entre os dias 27 de junho e 04 de julho. Por fim, a convocação da lista de espera irá acontecer no dia 10 de julho.

SISU 2023/2: como se inscrever?

As inscrições para participar do SISU 2023/2 irão acontecer de forma virtual por meio do Portal de Acesso Único do MEC. Todos os candidatos quiserem se inscrever deverão informar os dados de acesso à conta gov.br. Os estudantes não precisam pagar nenhum tipo de taxa de inscrição para participar.

Os candidatos poderão escolher até duas opções de cursos e deverá indicar a modalidade pela qual deseja participar da seleção: sistema de cotas, ampla concorrência, etc.

Feito isso, o candidato deve aguardar o fim do período de inscrições. Quando as inscrições são encerradas, o sistema calcula automaticamente a nota de corte dos candidatos com base nas pontuações apresentadas. Com a divulgação das notas de corte, os candidatos selecionados recebem uma notificação sobre a própria aprovação e podem, dentro de um determinado período de tempo, fazer a própria matrícula na universidade.

Tenha em mente que os candidatos selecionados para a primeira opção de curso não podem desistir e escolher a segunda opção.

Como o SISU funciona?

O SISU funciona exclusivamente de forma online e os candidatos podem, ao longo da seleção, se candidatar a várias universidades e cursos diferentes.

Cada estudante pode se candidatar a até duas opções de curso, em ordem de preferência. O principal critério de seleção dos estudantes é a pontuação obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Quem pode participar do SISU?

Todos os estudantes que participaram do ENEM no ano anterior do SISU e não tiraram zero na redação do exame podem participar da seleção.

Os estudantes treineiros (que ainda não concluíram o ensino médio) também podem participar, mas não são considerados na seleção para as vagas.

Quais são as vantagens de participar do SISU?

A seleção via SISU é uma excelente oportunidade para estudantes que querem estudar em uma instituição de ensino superior pública brasileira.

Confira algumas vantagens de participar do SISU:

Possibilidade de ingresso simples em uma universidade pública;

Aproveitamento da nota do ENEM;

Seleção com base em critérios claros e transparentes;

Seleção justa que reserva vagas para ações afirmativas;

Processo de inscrição grátis e online.

ENEM 2023: principais datas

Ficou interessado e quer participar da próxima edição do SISU? Então você deve se inscrever no ENEM 2023.

As inscrições para o ENEM 2023 poderão ser realizadas a partir do dia 5 de junho de 2023. Os candidatos terão a oportunidade de se inscrever até o dia 16 de junho.

As provas, por sua vez, serão aplicadas nos dias 05 e 12 de novembro de 2023. Confira a divisão dos exames a seguir:

05 de novembro, das 13h às 19h: 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e redação;

12 de novembro, das 13h às 18h30: 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.