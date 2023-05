Divulgação de Novas Oportunidades de Emprego pela Adeste: Confira os Cargos!

A Adeste, uma das maiores empresas do ramo tecnológico no país, acaba de anunciar novas oportunidades de emprego em diversas áreas e localidades do Brasil. Com o objetivo de expandir seus negócios e atender a crescente demanda do mercado, a empresa está em busca de profissionais qualificados e comprometidos para integrar sua equipe.

Adeste abre novas oportunidades de emprego pelo país

A companhia é conhecida por oferecer excelentes benefícios aos seus colaboradores, o que a torna uma das empresas mais desejadas para se trabalhar no ramo de tecnologia. Além de um ambiente de trabalho colaborativo e inovador, a empresa oferece:

Plano de saúde e odontológico;







Vale-refeição ou alimentação;







Vale-transporte;







Seguro de vida;







Programa de desenvolvimento de carreira;







Gympass;







Massagem in company;







Licença-maternidade estendida;







Licença-paternidade estendida.

As vagas disponíveis na empresa Adeste são para diversas áreas, incluindo tecnologia da informação, marketing, recursos humanos, finanças, entre outras. Confira abaixo as vagas disponíveis e seus respectivos requisitos:

Desenvolvedor(a) Java Pleno – São Paulo/SP;







Analista de Infraestrutura de TI – Curitiba/PR;







Desenvolvedor(a) .NET Sênior – Belo Horizonte/MG;







Analista de Testes Pleno – São Paulo/SP;







Analista de Business Intelligence – São Paulo/SP;







Desenvolvedor(a) Front-end Pleno – Porto Alegre/RS;







Analista de Marketing de Performance – São Paulo/SP;







Analista de RH – São Paulo/SP;







Analista de Compras – São Paulo/SP;







Desenvolvedor(a) Mobile iOS Pleno – Belo Horizonte/MG;







Desenvolvedor(a) Full Stack Sênior – São Paulo/SP;







Analista de Tesouraria – São Paulo/SP;







Analista de Contabilidade – São Paulo/SP;







Analista de Finanças – São Paulo/SP.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar às vagas disponíveis na Adeste devem acessar o portal 123empregos e buscar pelas vagas anunciadas pela empresa. Após encontrar a vaga desejada, basta preencher o formulário de candidatura e aguardar o contato da equipe de recrutamento da Adeste.

Sobre a empresa

A Adeste é uma empresa de tecnologia fundada em 2010 por um grupo de empreendedores visionários com o objetivo de inovar e transformar o mercado brasileiro de TI. Com sede em São Paulo, a empresa está presente em diversas regiões do país e atua em projetos de grande porte para clientes de diferentes setores.

A empresa tem como missão oferecer soluções tecnológicas de alta qualidade e valor agregado para seus clientes, com foco em inovação e excelência no atendimento.

