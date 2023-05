Divulgação do Resultado Final da Isenção de Taxa do ENEM 2023 Aconteceu nesta Sexta-feira (19).

A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criada em 1998 como uma ferramenta de avaliação do conhecimento dos estudantes que haviam terminado o ensino médio. Atualmente, a prova é aplicada todos os anos pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

As inscrições para a prova começam em poucas semanas e nesta sexta-feira, dia 19 de maio de 2023, foi divulgado o resultado final da isenção de taxa de inscrição do ENEM 2023.

Para que você entenda como acessar o resultado e quais são os próximos passos para participar da prova, o artigo de hoje trouxe um resumo com informações muito importantes sobre o ENEM 2023. Vamos conferir!

ENEM 2023: resultado da isenção da taxa

Assim como todos os anos, os candidatos que querem participar da prova do ENEM devem pagar uma taxa de inscrição. Porém, foi possível solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Os candidatos puderam solicitar o benefício até o dia 28 de abril. Os resultados preliminares foram divulgados no dia 8 de maio. Porém, como previsto pelo edital do ENEM 2023, o INEP recebeu e avaliou os recursos dos candidatos depois da data mencionada.

Nesta sexta-feira, dia 19 de maio de 2023, foi divulgado o resultado final da isenção da taxa de inscrição. Também foi divulgado a resposta dos recursos das justificativas de ausência do ENEM 2023.

Os resultados podem ser acessados na Página do Participante. Para visualizar as respostas, os candidatos deverão devem acessar o site doENEM e fazer login por meio do próprio cadastro Gov.br, com CPF e senha.

Mais informações podem ser encontradas no edital da isenção do ENEM 2023.

ENEM 2023: taxa de inscrição

A taxa de inscrição para participação do ENEM não sofreu alterações em relação ao valor do ano passado (edição 2022): todos os candidatos deverão pagar R$ 85,00.

O pagamento poderá ser realizado por meio de boleto bancário, PIX ou cartão de crédito. O boleto pode ser pago em lotéricas, agências bancárias, agências dos Correios que tenham o Banco Postal e aplicativos.

Os candidatos puderam solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição. Para solicitar o benefício, os interessados precisaram comprovar que faziam parte de uma das seguintes categorias:

Candidatos que estão cursando o último ano do ensino médio em escolas da rede pública;



Candidatos que estudaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais na rede particular e que tenham renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio;

Candidatos com renda familiar de até um salário mínimo e meio e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal e que tenham Número de Identificação Social (NIS) próprio.



ENEM 2023: como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas a partir do dia 5 de junho de 2023 exclusivamente por meio da Página do Participante do ENEM. No momento da inscrição, o candidato deverá fornecer os seguintes dados:

Nome completo;



CPF;



Data de nascimento;



Nome da mãe;



Dados pessoais (sexo, raça, estado civil e nacionalidade);



Endereço;

Contato;



Atendimento especializado e uso do nome social;



Opção de Língua Estrangeira (inglês ou espanhol);



Nível de escolaridade;



Cidade para realização da prova;



Questionário socioeconômico;



Os candidatos que já participaram de outras edições da prova não deverão completar todos os dados, uma vez que alguns deles (como os dados pessoais) já estão registrados na plataforma.

ENEM 2023: como é a estrutura da prova?

A prova do ENEM 2023 será formada pela redação e mais quatro áreas de conhecimento. São elas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;



Ciências Humanas e suas Tecnologias;



Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias.



ENEM 2023: quando as provas serão aplicadas?

As provas do ENEM 2023 serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro de 2023. Confira a divisão dos exames a seguir:

05 de novembro, das 13h às 19h: 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias e redação;

12 de novembro, das 13h às 18h30: 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

O cartão de confirmação de inscrição, em que serão informados os horários e os locais onde serão aplicadas as provas, será liberado para os candidatos no mês de outubro.

Além disso, segundo as informações divulgadas, o gabarito oficial do ENEM 2023 será disponibilizado no dia 24 de novembro de 2023.

Para mais informações, acesse o edital do ENEM 2023.