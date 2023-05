Divulgado Cronograma do Vestibular Unesp 2024 com Datas Principais

A Unesp, Universidade Estadual Paulista, foi criada no ano de 1976 e é considerada uma das melhores universidades de todo o país. Assim, não é de se surpreender que muitos estudantes brasileiros queiram estudar nessa instituição.

Uma das formas de ingresso na Unesp é por meio do vestibular, elaborado pela Fundação Vunesp e aplicado todos os anos.

A Unesp ainda não está as inscrições abertas para a próxima edição do seu processo seletivo, mas o cronograma com as principais datas do Vestibular 2024 já foi definido e divulgado.

Dessa maneira, se você pretende fazer parte do processo seletivo para ingressar na universidade, é fundamental que você conheça algumas informações muito importantes sobre o Vestibular 2024 da Unesp, incluindo funcionamento das provas e principais datas. Confira o resumo que separamos para você!

Vestibular Unesp 2024: inscrições começam em breve

As inscrições para a edição 2024 do Vestibular da Unesp irão começar no dia 04 de setembro de 2023. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 09 de outubro.

Os candidatos deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível no site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do processo seletivo. Basta entrar no site e selecionar “Unesp – Vestibular 2024” para fazer a sua inscrição no vestibular.

O edital com as principais informações ainda não foi divulgado. Dessa forma, não sabemos qual será o valor da taxa de inscrição para o vestibular 2024.

Porém, já foi divulgado que o prazo para os pedidos de isenção e redução da taxa será de 28 de agosto a 3 de setembro de 2023. Os candidatos deverão solicitar o benefício na página dedicada ao vestibular no site da Fundação Vunesp. Os critérios para solicitação do benefício ainda não foram divulgados pela Unesp.

Vestibular Unesp 2024: provas

Tradicionalmente, a prova do vestibular da Unesp acontece em duas fases diferentes.

Na edição de 2024, a prova da primeira fase será aplicada no dia 15 de novembro de 2023, feriado nacional. O exame será composto por 90 questões de múltipla escolha (objetivas) que irão abordar assuntos diversos estudados ao longo do ensino médio.

A prova da segunda fase, por sua vez, irá acontecer em dois dias diferentes: 10 e 11 de dezembro de 2023. A Vunesp destaca que o exame da segunda fase será composto por questões discursivas e por uma redação, como era feito até o Vestibular 2020, antes da pandemia de Covid-19, quando o formato foi alterado. A segunda fase do vestibulares aplicados em 2021, 2022 e 2023 era formada apenas por questões de múltipla escolha e redação, aplicada em um dia.

Somente os candidatos que forem aprovados na primeira fase do vestibular poderão participar da segunda fase das provas.

As áreas do conhecimento que fazem parte das provas da segunda fase do Vestibular Unesp 2024 serão divididas da seguinte forma:



10 de dezembro de 2023 – primeiro dia de aplicação de provas:

12 questões de Ciências Humanas;



12 questões de Ciências da Natureza e Matemática.



11 de dezembro de 2023 – segundo dia de aplicação de provas:

12 questões de Linguagens e Códigos;



Redação.



A Unesp destaca que, assim como no Vestibular 2023, será oferecida também a videoprova em Libras, Língua Brasileira de Sinais.

Vestibular Unesp 2023: dados da última edição

No Vestibular 2023, as provas foram aplicadas para 67.657 candidatos em 35 cidades, sendo 31 cidades no estado de São Paulo. Nesta edição, forma oferecidas 7.680 vagas em 24 cidades diferentes.

Vestibular Unesp 2024: sistema de cotas

O vestibular da Unesp faz uso do sistema de cotas (ações afirmativas) para selecionar os seus candidatos.

O Sistema de Reserva de Vagas para a Escola Básica Pública (SRVEBP) garante um mínimo de 50% das vagas de cada curso da instituição para alunos que tenham feito todo o ensino médio em uma escola da rede pública de ensino, maioria entre os ingressantes desde o Vestibular Unesp 2017.

Ficou com alguma dúvida? Então mande uma mensagem pelo link Fale Conosco do site da Vunesp ou acesse o site do vestibular para mais informações.