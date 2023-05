Divulgado Edital do Vestibular IME 2024: Confira as Datas Principais

O IME, Instituto Militar de Engenharia, é uma instituição pública que pertence ao Exército Brasileiro. Ele é considerado um polo de excelência quando se trata do ensino de engenharia em níveis de graduação e pós-graduação.

A instituição conta com um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, sendo considerado difícil e complexo. Assim, se você quer prestar esse vestibular, é muito importante que você se prepare da melhor forma possível e que tenha em mente as principais datas do calendário do processo seletivo.

O edital da próxima edição do vestibular do IME já foi divulgado. Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com todas as informações presentes no edital do Vestibular IME 2024. Vamos conferir quais são elas!

Vestibular IME 2024: período de inscrições

O período de inscrições para a próxima edição do vestibular do IME irá começar no dia 31 de maio. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 10 de julho de 2023.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico no site oficial do IME.

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 140,00 para participar do vestibular. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 11 de julho de 2023.

Porém, o IME também oferece a possibilidade de solicitar a isenção do pagamento da taxa para os candidatos de baixa renda. O benefício deverá ser solicitado entre os dias 5 e 9 de junho de 2023. O procedimento deverá ser feito no site do IME e os resultados com os nomes dos contemplados serão divulgados até o dia 23 do mesmo mês.



Vestibular IME 2024: etapas da seleção

O vestibular do IME irá acontecer por meio da realização de diversas etapas. Cada uma delas possui uma data específica dentro do cronograma do vestibular.

Vamos conferir quais são as etapas do processo seletivo 2024 a seguir.

Vestibular IME 2024: exame intelectual

O exame intelectual do IME é a primeira etapa do vestibular 2024. Ele é formado pela aplicação de provas que abordam conteúdos estudados ao longo do ensino médio.

Essa etapa será, por sua vez, dividida em duas fases de provas:

1ª fase: a primeira fase será aplicada no dia 24 de setembro de 2023. Nessa etapa, os candidatos deverão realizar uma prova com questões de múltipla escolha sobre assuntos diversos das disciplinas de Matemática, Física e Química.

2ª fase: a segunda fase, por sua vez, será aplicada em quatro dias consecutivos, ou seja, entre os dias 23 e 26 de outubro de 2023. Nessa etapa, todos os candidatos deverão responder questões discursivas de Matemática, Física, Química. Ainda, a prova também irá contar com questões de múltipla escolha sobre assuntos da matéria de português e de inglês, além de uma redação .

O IME deve divulgar os gabaritos definitivos das questões objetivas até o dia 06 de outubro. A publicação do resultado da 1ª fase do exame intelectual será divulgada no dia 09 de outubro e somente os candidatos aprovados poderão participar da segunda fase.

Vestibular IME 2024: resultados e etapas

O resultado preliminar do exame intelectual será divulgado no dia 07 de dezembro de 2023. Todos os candidatos aprovados nessa fase serão convocados para as próximas etapas: Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física e Avaliação Psicológica.

Os selecionados serão convocados até o dia 21 de dezembro de 2023 e a aplicação dessas etapas irá acontecer nos dias 15 e 16 de janeiro de 2024.

A matrícula dos candidatos selecionados irá acontecer no dia 19 de fevereiro de 2023.

Vestibular IME 2024: vagas disponíveis

O IME divulgou o número de vagas disponíveis para essa edição do processo seletivo. Ao todo, serão oferecidas 87 vagas. Veja a divisão de vagas a seguir:

Ativa: 65 vagas para ampla concorrência e 10 vagas para cotas;

Reserva: 10 vagas para ampla concorrência e 2 vagas para cotas.

De acordo com o IME, parte das vagas disponibilizadas pelo vestibular 2024 será destinada para a ativa e a outra parte para a reserva. Os estudantes que quiserem seguir carreira militar poderão concorrer às vagas da ativa, enquanto as vagas da reserva são destinadas aos estudantes que não querem seguir carreira militar.

Mais informações sobre o vestibular e o funcionamento dos cursos da instituição podem ser encontradas no site oficial do IME.