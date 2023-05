Djokovic pode retornar ao US Open; mandato da vacina termina em 11 de maio

Novak Djokovic pode retornar ao US Open este ano depois de perder o torneio em 2022, porque o mandato de vacinação COVID-19 do governo federal para viajantes aéreos estrangeiros termina na próxima semana.

“Novak Djokovic é um grande campeão, um favorito dos fãs, e agora que o governo federal suspendeu as exigências de vacinas para viajantes internacionais, estamos ansiosos para recebê-lo de volta a Nova York para o US Open de 2023”, disse o porta-voz da Associação de Tênis dos EUA, Chris Widmaier. escreveu em um e-mail para a Associated Press na terça-feira.

A Casa Branca anunciou na segunda-feira que a maioria dos últimos requisitos federais restantes de vacina COVID-19 desaparecerá em 11 de maio, quando a emergência nacional de saúde pública para o coronavírus terminar.

O US Open, último torneio do Grand Slam da temporada, começa em agosto em Nova York.

Djokovic, um sérvio de 35 anos, perdeu vários eventos importantes – incluindo o US Open de 2022 – porque decidiu não ser vacinado contra o coronavírus.

Em abril de 2020, Djokovic disse que se opunha à necessidade de ser vacinado para viajar. Mais tarde, ele disse que não conseguiria as tacadas, mesmo que isso significasse que não teria permissão para participar de alguns dos torneios mais importantes de seu esporte. Impossibilitado de viajar para os Estados Unidos, ele perdeu os torneios Masters 1000 em Indian Wells, Califórnia, e Miami no ano passado e neste ano.

O mais famoso é que Djokovic foi deportado da Austrália em janeiro de 2022, antes do Aberto da Austrália, após uma saga legal que resultou na revogação de seu visto para viajar para lá.

Djokovic pôde ir a esse país em janeiro, depois que as restrições da era pandêmica foram amenizadas. Lá, ele venceu o Aberto da Austrália por seu 22º título de Grand Slam, empatando com o rival Rafael Nadal por mais de um homem na história do tênis.

Djokovic está de fora do Madrid Open esta semana por causa de um problema persistente com o cotovelo direito reparado cirurgicamente. O próximo grande campeonato de tênis é o Aberto da França, que começa em Paris no dia 28 de maio.