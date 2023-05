Documentarista: Conor McGregor é um ‘cientista louco’ assim como Tom Brady, LeBron James e Steph Curry

Conor McGregor estava conversando com seus médicos a poucas horas de uma cirurgia após sofrer uma lesão terrível quando sua perna quebrou no final do primeiro round em sua luta contra Dustin Poirier no UFC 264.

Enquanto os planos de recuperação e reabilitação estavam sendo discutidos, o ex-campeão de duas divisões do UFC não estava necessariamente pensando em quanto tempo levaria para ficar de pé sobre duas pernas novamente e ele não estava atolado na derrota após a segunda derrota consecutiva para Poirier.

Em vez disso, ele estava contando a seus médicos sobre seu eventual retorno às lutas.

“Uma das coisas interessantes sobre Conor, quando ele perde e perdeu algumas lutas nos últimos anos, todo mundo enlouquece – ele não”, Gotham Chopra, diretor por trás do novo documentário da Netflix McGregor para sempre disse o MMA Fighting. “Ele é como se você não lutasse tanto e não perdesse. Perder definitivamente faz parte da jornada. Ele não é precioso sobre isso. Ele é muito interessante. Ele está instantaneamente analisando e pronto para a próxima luta.

“Você vê isso naquela cena maluca do hospital. Todos nós já vimos seu tornozelo estalar e há outra cena em que ele está tentando convencer o médico ‘não, eu vou ficar bem, me dê alguns meses’. Ele já está planejando sua volta, sua próxima luta. Você é como uau, esse é um cara único.”

Chopra, que é o co-fundador da Religion of Sports e fez documentários anteriores, como Homem na Arena: Tom Brady e Cala a Boca e Driblefocado em LeBron James, passou a maior parte dos últimos três anos desenvolvendo este novo documentário sobre McGregor.

Ele admite que não era necessariamente o maior fã de lutas, mas havia algo absolutamente fascinante em McGregor que o interessou pelo projeto. Chopra admite que nunca poderia ter previsto como as coisas aconteceriam quando ele começou a seguir McGregor após sua luta de boxe contra Floyd Mayweather e seu subsequente retorno ao UFC em sua luta com Khabib Nurmagomedov.

“É o documentário 101”, explicou Chopra. “Há um plano, há um esboço ou uma visão, e depois há o que você captura, o que realmente acontece, o que está na lata, o que é mais forte. Aquela cena do hospital, que acontece mesmo no final [of the documentary] é tão poderoso e tão íntimo e tão interessante, mas como chegamos aqui?

“Você descobre as coisas na sala de edição, mas essa foi apenas uma das várias coisas dramáticas que aconteceram. Você se adapta a isso.”

Como todos os atletas que competem em esportes profissionais, McGregor enfrenta os mesmos resultados possíveis com sucesso ou fracasso, mas Chopra admite que foi atraído pela ideia de que estava prestes a testemunhar a ascensão do superastro irlandês à grandeza.

O que realmente aconteceu foi McGregor caindo para Poirier em lutas consecutivas com a última luta terminando com aquela lesão devastadora.

“Todo mundo espera vitórias”, disse Chopra. “Isso é o que você faz. Você começa a pedalar e é como ‘ele está treinando muito duro, ele parece muito bom’ e você está ouvindo todos os treinadores dizendo ‘ele nunca esteve em melhor forma em sua vida, sua mente está tão certa’ e tudo isso coisa. Você vai para as lutas pensando que é claro que ele vai vencer essas lutas.

“Eu estava em ambos os [Dustin] Poirier luta, e tivemos uma visão, e já passei por isso antes com Tom Brady, onde você acha que ele vai ganhar o Super Bowl e ele não. Você se adapta. Eu tenho que dizer para a produção do filme, para a narrativa, perder – não quero dizer que é melhor, mas é mais interessante. Dá mais tensão. Dá a você mais oportunidades de contar histórias do que apenas outra vitória. Acho que é o caso aqui.”

Assim como Brady se recuperou de uma derrota no Super Bowl e venceu no ano seguinte, Chopra viu McGregor começar sua recuperação da derrota com o mesmo tipo de ferocidade.

Na verdade, Chopra diz que McGregor compartilha uma característica particularmente forte que ele viu em Brady, James e no armador do Golden State Warriors, Steph Curry, o que provavelmente os ajuda a acumular os tipos de conquistas possíveis apenas nos melhores dos melhores.

“Eu diria que o que há em comum é essa ética de trabalho implacável”, disse Chopra. “Essa obsessão em acertar. Já vi isso com Tom em sessões de arremesso ou Steph Curry em sessões de arremesso. Você está falando no caso de Tom, o maior de todos os tempos com zagueiros, ou Steph Curry, o maior arremessador de todos os tempos, ou no caso de LeBron, eles são como cientistas malucos em laboratório.

“Vi isso com Conor em seus treinos. Ele é obcecado por pequenas coisas. [We shot a lot of footage in training] e Conor vai olhar para a fita e cada pequeno movimento. Ele é um cientista louco. Ele é um perfeccionista. É como se você devesse malhar por duas horas e quatro horas depois você ainda está indo. Sempre procurando aquele próximo nível, aquele limite para acertar. Isso é o que há em comum.”

A diferença entre McGregor e todos os outros atletas se resume a ele competir em um esporte individual onde não tem com quem contar a não ser ele mesmo quando pisa no octógono do UFC.

“Você pode – e Conor tem – ter os melhores treinadores, nutricionistas, ele está usando tecnologia, e todas essas coisas e prepara e você vê fisicamente onde ele está e seus treinadores dizem isso, empurre-o no octógono, feche a jaula, ele está dele mesmo”, disse Chopra. “É um esporte violento. Eu nunca vi nada parecido.

“Steph pode ter um dia de folga e Klay [Thompson] está lá ou no caso de LeBron com Anthony Davis e Tom sempre diz ‘eu tive [Rob Gronkowski]Eu tive [Julian Edelman], eu tinha Wes Welker e Randy Moss, tinha uma defesa inteira que me pegava quando eu tinha um jogo ruim.’ Você não consegue isso lutando. Portanto, há algo mental e emocionalmente sobre Conor que é totalmente diferente”.

A série de quatro partes, que estreia na Netflix na quarta-feira, dá uma olhada íntima na vida e na carreira de McGregor, além do que ele fez nas lutas. Há momentos tranquilos em que McGregor está apenas brincando com seus filhos no parque, bem como a ocasião em que ele e sua namorada de longa data, Dee Devlin, descobrem o sexo de seu próximo bebê.

Chopra diz que foi uma jornada notável seguir McGregor, que se tornou indiscutivelmente uma das celebridades mais reconhecidas em todo o mundo, ao mesmo tempo em que se tornou uma das mais ricas. Na verdade, McGregor costuma elogiar as quantias obscenas de dinheiro que ganhou enquanto desembolsava milhões para um iate Lamborghini ou uma nova mansão em sua Irlanda natal.

Ao mesmo tempo, McGregor ganhando mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas também resultou em questões levantadas sobre seu compromisso com a luta. Como o famoso boxeador Marvin Hagler disse uma vez, “é difícil sair da cama para trabalhar na estrada às 5 da manhã quando você está dormindo de pijama de seda”.

Embora ninguém duvide de que McGregor certamente está vivendo um estilo de vida mais confortável hoje em dia, Chopra diz que, de tudo o que viu durante as filmagens deste documentário, o impulso e o desejo de voltar a lutar e voltar ao topo do esporte ainda são muito fortes. enraizado nele.

“Mesmo com os carros de corrida, os iates e todo o dinheiro, nunca o vi dizer ‘vamos encurtar esta sessão de treinamento’. É o oposto”, disse Chopra. “Há algo sobre o esporte, você não pode fazer isso. Você não pode entrar no octógono despreparado. Você vai levar uma surra ou coisa pior. Você simplesmente não pode fazer isso, então ele parece mentalmente e emocionalmente ainda lá.

“Ele é muito comprometido. Sua carreira não acabou. Acho que existe uma realidade em que seu corpo envelhece, você sofre muitos danos neste esporte, você já viu isso com Tom e LeBron, mas eles são exceções. Estamos em uma idade em que você não pode continuar para sempre. Acho que as pessoas questionam e legitimamente, mas não acho que mentalmente, emocionalmente ou espiritualmente esse cara esteja comprometido. Ele ainda quer isso desesperadamente.