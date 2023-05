Doja Cat faz nova tatuagem de esqueleto de morcego após revelar tinta de monstro

Doja Cat está levantando as sobrancelhas com seu gosto por tatuagens, ultimamente… e a nova tinta em suas costas – um enorme esqueleto de morcego – com certeza fará o mesmo!

Doja postou uma série de fotos na quinta-feira, exibindo sua nova tatuagem nas costas e, apenas para completar o motivo, sua legenda também incluía o emoji de morcego e ficou meio profunda … de uma maneira maluca.

Parece ser uma citação de um site de simbolismo animal que diz … “Os morcegos geralmente representam a morte no sentido de deixar ir o velho e trazer o novo. Eles são símbolos de transição, de iniciação e o início de um novo começo.”

Hmm… nenhuma menção de raiva ou coronavírus.

Claro, a nova tatuagem vem menos de um mês depois que Doja exibiu um monstro de aparência demoníaca tatuado em seu antebraço… o que deixou algumas pessoas preocupadas com a cantora.

No entanto, DC respondeu rapidamente dizendo essencialmente que danem-se os odiadores e as teorias da conspiração – “Se você está me chamando de demoníaco, honestamente, porque eu amo isso que você comeu.”

Ela também postou mais fotos da criatura com uma passagem explicando que é baseada em uma ilustração de um livro do século 17 do filósofo italiano. Fortunio Liceti.

Aprenda algo novo todos os dias! Ou, como disse Doja, “Seu medo não é problema meu”.