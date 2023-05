Dominick Cruz: vitória de Henry Cejudo no UFC 288 teria sido ‘catastrófica’ para a divisão 135

Dominck Cruz está pasmo quando um juiz deu a Aljamain Sterling a quinta rodada de sua defesa de título do UFC 288 contra Henry Cejudo – para ele, esse foi o quadro mais fácil de dar a Cejudo.

Mas Cruz também está aliviado porque, deixando de lado as perguntas, o ataque tardio de Cejudo não lhe valeu a luta. Ele acredita que o peso galo teria sofrido um grande golpe.

“Tivemos sorte de o MMA não ter sido muito atingido por isso, porque acho que seria realmente catastrófico ter o Henry lá. [as champion]”, disse Cruz na segunda-feira A Hora do MMA. “Acho que Sterling vai ser muito melhor para a divisão de 135 libras como campeão. Só acho que ele está mais ativo, se mostra um campeão que tenho orgulho de dizer que é o campeão de 135, a forma como ele se comporta, a forma como luta, a forma como mostra respeito, coisas assim.”

“Então é legal tê-lo agora. Estou feliz por ele ser o campeão.”

Se Cruz não soa como o maior torcedor de Cejudo, não é difícil entender por quê. Os dois trocaram muitas conversas inúteis na preparação para uma luta no UFC 249, e desde então eles brigaram um com o outro periodicamente.

Cejudo se aposentou e abriu mão do cinturão peso-galo após derrotar Cruz, negando ao ex-campeão a possibilidade de uma revanche em uma luta que sentiu ter sido interrompida prematuramente. Cruz disse que a decisão provou que seu rival escolheu o caminho mais fácil.

“Qualquer um que chega e ganha o título e se aposenta quando está no auge está tentando se esquivar da pressão”, disse Cruz. “Pense sobre isso. Se estamos em um grupo de 50 pessoas, e estamos todos treinando, todos nós lutadores de MMA, e estamos todos em uma sala treinando. Digamos que é uma sessão de treinamento, e Henry nocauteia alguém no meio dessa sessão de treinamento, e depois sai do tatame e deixa todos nós treinarmos pelas próximas três horas, e então ele volta depois de três horas e diz: ‘ OK, vou dar a vocês a chance de terminar comigo hoje.’

“Ele apenas descansou por três horas. Mas todos nós continuamos trabalhando no pool de testes da USADA, e enquanto todos esses caras estão olhando para nós, babando, prontos para conseguir o próximo lugar. Você sabe quanta pressão é isso? Quando eu tive três fraturas no joelho, um ombro estourado, mãos quebradas, e estou no pool de testes da USADA, e tenho pessoas me ligando toda semana, dizendo que preciso chegar lá e competir. É muita pressão.”

Cruz voltou ao octógono após a derrota para Cejudo para vencer suas próximas duas lutas, superando Casey Kenney e Pedro Munhoz. Um nocaute com chute na cabeça para Marlon Vera novamente paralisou sua campanha para reconquistar o título peso-galo do UFC. Muitos esperavam que ele se aposentasse, mas ele não cedeu.

Mesmo agora, Cruz não se considera fora do cenário do peso-galo. Uma luta com Sterling é um novo desafio e, teoricamente, ainda está no reino das possibilidades. Essa é outra razão pela qual ele pode estar feliz que “Funkmaster” continua sendo o campeão.

“É disso que as pessoas se esquivam quando se aposentam – se esquivam da pressão, se esquivam da entrada da USADA em casa, se esquivam da piscina, se esquivam do trabalho, se esquivam do calor e eu não respeito isso”, disse Cruz. “Aldo nunca se esquivou do calor. Ele ficou nele. Ele ainda está nele. Acho que Henry teria se esquivado da bateria e teria sido difícil para o peso-galo”.