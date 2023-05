Don Antonio e Don Santiago são Haaland

TOs oito dias até nosso retorno serão longos. Eterno, eu diria.

A partida no Etihad promete ser a mãe de todas as batalhas, uma das melhores partidas da história da Liga dos Campeões.

Se a primeira mão foi espetacular, a segunda mão com o drama de decidir um finalista pode ser… outra coisa.

Não há dúvida de que essas duas seleções deveriam ter se enfrentado em Istambul no dia 10 de junho.

A UEFA deverá entregar dois troféus, um a 17 de maio e outro a 10 de junho.

Também é provável que na próxima quarta-feira Erling Haaland, silenciado no Estádio Santiago Bernabéu, aparecerá no seu melhor. O norueguês tornou-se pequeno em Madrid. Ou melhor, eles o fizeram pequeno.

O principal motivo foi Antonio Rudiger, que é um homem corajoso. Ele tinha uma missão e a cumpriu sem hesitar. Ele jogou um grande jogo.

David elogia também era uma luz brilhante, proporcionando excelente cobertura.

Então há Eduardo Camavinga, que é um jogador fenomenal e o queridinho do Santiago Bernabéu. 2.000 madridistas vão viajar para Manchester esperando o jogo mais difícil até agora.

Sem Haland

O Bernabéu o temia e nas primeiras vezes que tocou na bola provocou um murmúrio nas arquibancadas, mas depois Haaland deu em nada. Perfeitamente controlado por rudigerele mal teve meia chance, mas foi um chute suave nas mãos de Courtois.

Seria sensato não ser complacente, no entanto, porque em Manchester ele não ficará olhando para o teto como fez por alguns períodos durante a primeira mão.

Camavinga, uma contratação que faz a diferença

Não se debruce sobre o erro de passagem em De Bruynedo gol, porque ele sempre joga assim. E é por isso que ele é tão bom.

camavinga teve um grande jogo. A contratação do meio-campista francês no último suspiro do mercado de 2021, é uma daquelas jogadas que faz a diferença em relação às demais equipes.

Pelo que você consegue e pelo que os outros não conseguem. De quanto dinheiro você estaria falando agora. O francês é um jogador que caiu de pé no Bernabéu – chegou a marcar na estreia – e que praticamente tira 10/10 todas as vezes que joga.

Na lateral ou no meio, ele sempre dá o seu melhor e já está ganhando jogos.

Sobre Rudiger

Disse-o no MARCA: “Nem todos podem jogar no Real Madrid”. Contra o City, o alemão mostrou que está no seleto grupo dos que podem. Sua marcação de Haaland foi espetacular.

Sem Militares, foi a vez dele competir com os mais duros dos duros e em nenhum momento ele se esquivou da batalha. Sua fisicalidade e concentração o conquistaram e ele colocou o Santiago Bernabéu de pé com seu empenho.

Don Antonio Rudiger, jogador que se conecta com a torcida e abre o debate para o jogo de volta. Vendo o que ele fez com Haaland, como ele pode não ser uma seleção repetida na segunda mão?

Mais um grande jogo no Santiago Bernabéu

O Estádio Santiago Bernabéu está em seu elemento na Liga dos Campeões. Já não é só o estádio que intimida nas reviravoltas, também marca golos na primeira mão.

Apoiando a equipa desde a chegada do autocarro, transporta os jogadores ao longo dos 90 minutos. Nota 10 para uma torcida sempre descrita como fria, mas que é um vulcão na Liga dos Campeões.

No final, sempre Carvajal

Criticado durante muitas fases da temporada, carnaval chegou mais uma vez em maio como um avião. Quando ele é assim, ele compete como ninguém.

seu duelo com Grealish foi espetacular, mas no final carnaval acabou sorrindo. É normal que o Real Madrid não pense em contratar outro lateral-direito, porque carnaval sempre volta quando importa.

Davide está trabalhando duro no quadro branco

Ancelotti justificou-se, ainda em março, ao dizer que sua equipe estava muito bem treinada. E é verdade.

Contra o City, eles criaram uma abundância de movimentos estratégicos de cobranças de falta, escanteios e até cruzamentos.

Eles surpreenderam Guardiola‘s e essas chances simplesmente não terminaram em gol porque erraram o chute final.

Que par de mísseis

Vini e De Bruyne marcou os gols da noite. Ambos com dois projéteis, quase da mesma posição, ambos no gol da Ponta Norte. Que o belga tinha esse tiro em seu arsenal era um fato conhecido. Vini, nem tanto.

Acostumado a ver seus dribles e jogadas de um contra um, surpreendeu com um tiro de canhão da entrada da área, uma das poucas coisas que faltavam em seu repertório. Se ele adicionar jogo aéreo um dia, ele será perfeito.

foi a final

A partida não decepcionou. Real Madrid e Manchester City fez um grande jogo no Santiago Bernabéu, com as duas equipes trocando constantemente o controle.

A equipa de Pep começou esmagadoramente dominante, mas Real Madridque sabem onde estão as brechas na Liga dos Campeões, se recuperaram.

Após o intervalo, Los Blancos era um furacão. Mas então foi a vez do City novamente. Em outras palavras: um ótimo jogo. E o melhor é que ainda faltam 90 minutos… pelo menos.