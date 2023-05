Donald Trump ataca no final da política de imigração do Título 42: será um dia de infâmia

Tele Estados Unidos agora tem algumas novas regras de imigração em sua fronteira sul e Donald Trump não está feliz.

Quinta-feira marcou o fim da infame política de fronteira do Título 42, uma medida implementada por Trunfoque começou em março de 2022 e permitiu que os Estados Unidos rejeitassem rapidamente migrantes na fronteira sob o pretexto de impedir a propagação do COVID-19.

Donald Trump: “Você acha que Biden poderia fazer isso?”

Na volta ao horário nobre, concedendo entrevista à CNN nesta quarta-feira, pela primeira vez desde 2016, Trunfo abordou várias questões e discutiu a migração e esta mudança na política.

Ele defendeu sua política de separação familiar na fronteira sul e se recusou a descartar uma reimplementação caso se torne presidente novamente.

Ele também não teve escrúpulos em elogiar o assalto ao capitólio, ao mesmo tempo em que rebateu com força o final do Título 42 e afirmou que será “um dia de infâmia na América”.

Durante a entrevista, Trunfo recusou-se a dizer se deseja que a Ucrânia vença a guerra e acrescentou que os EUA “poderiam muito bem” não cumprir suas obrigações de dívida, mesmo que isso pudesse ter consequências econômicas catastróficas.

Por que o Título 42 está terminando?

O governo federal confirmou no início de 2023 que encerraria as emergências nacionais relacionadas à pandemia. Isso também significava parar de usar o Título 42 para lidar com a imigração.

Esta não é a primeira vez que seu uso está perto de expirar. O CDC anunciou em abril de 2022 que a medida não era mais necessária porque havia maior acesso a vacinas e tratamentos, mas os estados de tendência republicana entraram com ações para manter a ordem em vigor.