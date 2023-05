Donald Trump diz que as celebridades sempre agarraram as mulheres, ‘infelizmente ou felizmente’

Donald Trump A infame citação de “Access Hollywood” não é apenas conversa de vestiário, aparentemente – ele repetiu sob juramento para um depoimento no E. Jean Carroll caso … e acrescentou um esclarecimento bastante chocante.

Durante o depósito de Trump – gravado em vídeo em outubro passado – o advogado de Carroll, Robert Kaplanestá questionando-o sobre como ele trata as mulheres, em geral, e levanta os comentários quentes do microfone que ele fez durante o entrevista de 2005 com Billy Bush: “E quando você é uma estrela, eles deixam você fazer isso. Você pode fazer qualquer coisa, agarre-os pelo p ****. Você pode fazer qualquer coisa.”