Donald Trump fica louco em vídeo retórico após o veredicto de E. Jean Carroll

Donald Trump foi a terra arrasada na noite de terça-feira depois que um júri o considerou responsável por abuso sexual e difamação no E. Jean Carroll julgamento civil.

O 45º presidente postou uma série de vídeos em sua plataforma Truth Social, condenando Carroll, o juiz e júri do caso, e a cidade de Nova York, onde o julgamento foi realizado.

Como você provavelmente sabe, Trump foi condenado a pagar a Carroll US$ 5 milhões em danos por abusando dela em um camarim da Bergdorf Goodman nos anos 90 e depois difamando-a anos depois, chamando-a de mentirosa.

Trump então disse que apelaria da decisão do júri porque não conhece Carroll de um buraco na parede. Ele continuou dizendo que o julgamento foi uma “fraude” e uma “caça às bruxas política” (nenhuma surpresa aí). Ele também disse que o veredicto foi uma “desgraça para o nosso país”.

Claro, os problemas legais de Trump podem estar apenas começando. No mês passado, ele foi indiciado criminalmente no caso do dinheiro secreto de Stormy Daniels em Manhattan.