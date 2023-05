Donald Trump mostra suas habilidades durante o torneio LIV Golf realizado em seu clube

Donald Trump começou no VIDA GolfeTorneio ProAm no Trump National na Virgínia na quinta-feira, enquanto se prepara para a eleição presidencial de 2024. Ele estava usando seu infame chapéu vermelho “MAGA” enquanto participava do evento.

Trump, 76, mostrou suas habilidades no curso durante LIV Golf DC e não se conteve ao discutir a nova liga polêmica.

O hilário TikTok viral de Jena Sims após a vitória do marido Brooks Koepka no PGA Championship

“Eu acho que o (PGA) Percorrer cometeram um grande erro ao jogar”, disse Trump. “Eles têm dinheiro ilimitado e adoram. E tem sido uma grande publicidade para a Arábia Saudita.”

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos supostamente intensificou sua investigação sobre como Trump lidou com documentos classificados enquanto ele era POTUS.

Como parte da investigação, o DOJ intimou a Organização Trump para obter registros sobre seus laços com o LIV Golf, apoiado pela Arábia Saudita, de acordo com o New York Times.

Donald Trump é ruim para o LIV Golf?

Enquanto muitos elogiaram a aparição de Trump no LIV Golf DC, outros questionaram se seu envolvimento prejudicaria a imagem já danificada do líder da startup.

Os críticos acreditam que os americanos ficarão desanimados com a ideia de Trump fazer parte do LIV Golf, mas outros argumentam que os fãs de golfe já se decidiram de um jeito ou de outro, então sua participação é irrelevante.

O torneio continua para o segundo dia no sábado com Harold Varner III no topo do quadro de líderes.

Brooks Koepkaque está saindo de um Campeonato PGA 2023 vitória, está atualmente empatado em 28º lugar.