‘Donas de casa reais’ Kim Zolciak e marido Kroy Biermann devem US $ 1,1 milhão em impostos não pagos

Kim Zolciak da fama de “The Real Housewives of Atlanta” e seu ex-marido estrela da NFL Kroy Biermann estão no fundo do buraco … devendo uma tonelada de impostos não pagos – alguns dos quais se acumularam há uma década.

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, o casal deve US$ 1,1 milhão ao IRS por impostos, juros e multas não pagos de 2013, 2017 e 2018 – eles também devem ao estado da Geórgia US$ 15 mil por impostos não pagos em 2018. .

Como relatamos, esta notícia vem depois de sua enorme mansão de clube de campo em Alpharetta, GA – que foi fortemente apresentada no ‘RHOA’ – entrou em execução duma hipoteca em fevereiro… com o Truist Bank contratando um escritório de advocacia para lidar com o processo.



22/02/23 BACKGRID

filhas de Kim, Brielle dar ariana, negado seu bloco chique estava indo para o leilão … dizendo que ainda estavam agachados na propriedade sem planos de sair de lá.