Dono do Phoenix Suns pede que Jokic não seja suspenso por pressioná-lo

Proprietário do Phoenix Suns Mat Ishbia pediu a estrela do Denver Nuggets Nikola Jokic não ser suspenso após empurrá-lo durante o jogo 4 da série Playoff.

O pivô sérvio disparou no jogo 4, somando 53 pontos, 11 assistências e quatro rebotes. No entanto, ele também se envolveu em uma altercação polêmica com membros da multidão.

Durante essa troca, jokic derrubou o dono do Suns Ishbia com um empurrão no antebraço, que lhe rendeu uma falta técnica na época. Agora, há sugestões de que ele pode ser suspenso.

Dono do Suns não quer suspensão

No entanto, Ishbia ele mesmo não quer ver Jokic suspenso, por mais que seja uma ameaça para sua equipe. Em vez disso, ele quer traçar uma linha sob o assunto e continuar com o resto da série, que agora está empatada em 2 a 2.

“Grande vitória para o Suns ontem à noite em uma série incrível até agora! Essa deveria ser e é a única história”, Ishbia escreveu no Twitter.

“Suspender ou multar alguém pelo incidente da noite passada não seria certo.

“Tenho muito respeito por Jokic e não quero ver nada assim. Animado para o jogo 5! Go Suns!”

Jokic pode ser suspenso?

As regras da NBA proíbem jogadores de entrar deliberadamente nas arquibancadas, mas os árbitros consideraram que jokic estava perseguindo a bola e levado por sua inércia. Daí a falta técnica e a não expulsão.

jokic o próprio, por sua vez, estava zangado porque o ‘torcedor’ estava segurando a bola quando ele queria colocá-la de volta em jogo.

“O torcedor colocou a mão em mim primeiro” jokic disse a repórteres após o jogo.

“Eu pensei que a liga deveria nos proteger ou algo assim. Então, mas talvez eu esteja errado.

“Ele está sentado na quadra, então ele é torcedor, não é? … Seja quem for, ele é torcedor. Ele não pode influenciar o jogo segurando a bola.”