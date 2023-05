Dono do Suns imita Chris Paul, fracassa após Nikola Jokic empurrá-lo levemente

Flopping aparentemente corre no Phoenix Suns família. O novo dono da franquia, Matt Ishbia, imitou Chris Paulno domingo no Footprint Center durante a vitória do time sobre o Denver Nuggets quando o grande homem Nikola Jokic empurrou-o levemente enquanto tentava recuperar a bola.

Ishbia, de 43 anos, caiu de costas na cadeira e vendeu o contato a ponto de Jokic receber uma falta técnica. O incidente ocorreu no final do segundo quarto do jogo 3 das semifinais da Conferência Oeste na Eliminatórias da NBA de 2023.

Jokic, 28, teve um jogo monstruoso de 53 pontos para o Nuggets, apesar do incidente, embora tenha perdido por 129-124 para desistir da liderança da série (2-2).

Michael Malone acha que é “louco” Jokic pegou o técnico

Após a derrota de seu time, o técnico do Denver, Michael Malone, defendeu seu craque na briga: “Acho uma loucura isso Nikola cometeu uma falta técnica naquela situação. Indo pegar a bola, e algum torcedor está segurando a bola que quer fazer parte do jogo. Apenas desista da bola, cara.”

Apesar da falta técnica, parece que os dois jokic e Ishbia estão completamente em claro. Falta à parte, foi um torcedor local que acabou pagando o preço. Os assistentes técnicos do Denver estavam perto do local, apontando para um torcedor. O referido torcedor da quadra acabou sendo expulso pela segurança do time do Suns.

Dia de campo da mídia social com incidente Jokic-Ishbia

O incidente de Jokic-Ishbia fez com que a mídia social disparasse em todos os cilindros. “O proprietário do Phoenix Suns, Mat Ishbia, se envolveu com Jokic e vendeu a asa de frango. Cinema absoluto”, escreveu um usuário.

Outro vê o dono do Suns simplesmente jogando xadrez 3-D: “Matt Ishbia comprou o Suns de Robert Sarver, trocou por KD em seu primeiro dia de trabalho e conseguiu um ponto extra para seu time em um jogo de playoff ao incitar um técnico de Jokic. Ele é construído de forma diferente”.