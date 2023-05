Donovan Smithanteriormente um tackle ofensivo para o Tampa Bay Buccaneersingressou recentemente no Kansas City Chiefs‘ lista.

O talentoso atacante assinou um contrato de um ano com o chefeso que poderia render a ele até US $ 9 milhões.

Durante sua primeira coletiva de imprensa com Cidade de Kansas, ferreiro fez comentários intrigantes sobre seu ex-zagueiro, Tom Bradye a chefes‘ Super estrela, Patrick Mahomes.

Depois de passar longos oito anos em Tampa Bay, ferreiro foi lançado pelo bucaneiros em março deste ano. Ele encontrou dificuldades devido a lesões no cotovelo e seu desempenho recente não atendeu às expectativas da equipe.

Com sua experiência jogando ao lado Tom Brady e embarcar em uma nova jornada com o chefesera inevitável que perguntas comparando Brady e Mahomes surgiria durante ferreiroconferência de imprensa.

ferreiroque já havia jogado ao lado do quarterback sete vezes vencedor do Super Bowl Tom Bradyfoi questionado por um repórter se via alguma semelhança entre Brady e Patrick Mahomes. Embora reconhecesse que ainda estava conhecendo o time de Kansas City, ele já havia notado várias semelhanças entre os dois zagueiros.

“Ainda estou tentando entender”, ferreiro disse.

“Você só vê a dedicação e o trabalho duro que eles colocam. [Patrick Mahomes] está realmente afinado: ‘Quero que as coisas sejam feitas’.

“Esses são os paralelos que eles têm, apenas a mentalidade de campeonato que eles têm dentro e fora do campo. Você sabe, essas são algumas semelhanças que eu vi.”