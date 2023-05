Dortmund pega pesado com Bellingham… e não descarta renovação

Bdiretor esportivo da orussia Dortmund Sebastian Kehl não descarta Jude Bellingham estendendo sua permanência no clube alemão.

Kehl destacou que o jogador inglês não só não tem cláusula de rescisão, como ainda tem mais dois anos de contrato.

“Não há cláusula de rescisão e ele ainda tem dois anos restantes de contrato. Ele é um jogador que tem valor para nós e quem o quiser terá que pagar por isso”, disse Kehl à Sky.

“Houve fases em que tive a sensação de que ele estava saindo, outras em que pensei que ele ficaria. A luta por ele vai se intensificar após o final da temporada”, acrescentou Kehl, que não descarta nem a possibilidade de uma renovação de contrato para Bellingham. “Não nos vejo sem chance. Porque acho que se, por exemplo, vencermos o Bayern, será um sinal”, disse.

Sem ultimato

O Dortmund não vai impor nenhum ultimato a Bellingham para definir o seu futuro e, neste momento, a única preocupação é a corrida ao título. “Sabemos que Jude quer o título. Ele está totalmente focado e fora de qualquer discussão sobre seu futuro. Naturalmente, estou em contato constante com seus pais que vêm aos jogos”, explicou Kehl.

O clube está preparado, segundo Kehl, para vários cenários em relação a Bellingham. “Estamos tranquilos no que diz respeito a Bellingham, estamos preparados para diferentes cenários. Tenho de estar preparado para diferentes cenários”, disse.

“Se ele sair, será possível ganharmos muito dinheiro de acordo com os preços de mercado. Essa é uma variante em que encontramos soluções (com outros jogadores) no passado”, disse ele.

“No entanto, sabemos que Jude Bellingham é um jogador que você não pode substituir um por um. No estado em que está e com seu potencial, ele é um jogador inacreditável. Ele não é substituível, nem com muito dinheiro. ” ele adicionou.