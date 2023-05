Draymond Green diz que GSW ainda estaria jogando se não tivesse dado um soco em Jordan Poole

Draymond Verde está se abrindo sobre a eliminação do Warriors na segunda rodada do playoff … dizendo que seu time ainda estaria vivo SE ele não tivesse socado Jordan Poole na cara antes do início da temporada.

verde falou com Stephen A. Smith Na noite de terça-feira, durante o jogo 1 das finais da Conferência Oeste entre Lakers e Nuggets, ele foi honesto sobre onde acha que as coisas deram errado nesta temporada.

Draymond Green me disse que acredita que os Warriors ainda estariam jogando se não fosse pelo incidente entre ele e Jordan Pool. pic.twitter.com/B9txJCl0OY —Stephen A Smith (@stephenasmith) 17 de maio de 2023

“Não estamos jogando agora porque, quando você fala sobre as faltas, quando pensa em todas as derrapagens que tivemos como time na estrada, não conseguimos nos unir. Nenhuma dessas coisas acontece se isso não acontecer. Isso não aconteceu”, disse Green a Smith, referindo-se a quando deu um soco no rosto do guarda do Warriors em outubro.

Draymond continuou … “Nenhuma dessas coisas acontece se isso não acontecer, porque a voz que sou e os departamentos em que lidero esta equipe, houve uma tonelada de derrapagens devido a eu ficar sentado, sem dizer nada , estamos tentando permitir que essa situação se desenrole e dar tempo para ela se curar.”

Green – o catalisador emocional durante a dinastia dos Warriors – disse que sentiu como se tivesse perdido sua voz como líder após o incidente de Poole … e, como resultado, causou uma “tonelada de derrapagem” ao longo da temporada.



Green continuou dizendo que não foi até fevereiro que se sentiu confortável sendo o Draymond que ajudou o time a ganhar quatro títulos. Mas, a essa altura, já havia passado muito tempo e os Dubs desenvolveram maus hábitos, frustrando qualquer esperança possível de se repetir como campeões da NBA.

“Se esse deslize está acontecendo há tanto tempo, você é quem você é naquele ponto. Você construiu esses hábitos. Você construiu maus hábitos. Isso é quem você é agora. Então, para tentar corrigi-los, então. É como, ‘OK, você pode ficar um pouco melhor.’ Conseguimos. Acabamos na segunda rodada dos playoffs, mas não no nível do campeonato.”



Na terça-feira, o técnico do Warriors Steve Kerr ecoou os mesmos sentimentos de Draymond durante sua entrevista de final de temporada com a mídia … dizendo que Green socando Poole “comprometia as coisas”.