Draymond Green esnoba Michael Jordan na conversa sobre LeBron-Wembanyama

Back em fevereiro, previmos uma grande perspectiva Victor Wembanyama seria elaborado pelo incentivo de São Antônio. Estamos falando facilmente sobre a maior perspectiva de um Draft da NBA desde LeBron James. Passados ​​20 anos, surge uma nova cara que pode continuar o legado que deixou lendas como James, Kobe ou Michael Jordan. Existem muitos jovens candidatos incríveis que causaram um grande impacto antes de jogar na liga. Mas Michael Jordan deve estar entre os que causaram o maior impacto. As três maiores marcas de roupas esportivas estavam envolvidas em uma corrida para contratar o jovem Michael Jordan e até fizeram um filme sobre esse exato negócio. Concedido, LeBron James era uma perspectiva incrível, mas dizer que ele era o mais importante é discutível.

Draymond Green é fã confesso de LeBron James

Não é segredo que Draymond Green é um dos jogadores mais falados da NBA, ele tem seu próprio podcast onde discute tudo o que tem a ver com a NBA. Em várias ocasiões, Green conseguiu ficar do seu lado no debate sobre o GOAT e frequentemente critica Michael Jordan. Desta vez, ele conseguiu manter seus elogios habituais a LeBron enquanto também falava sobre ‘Wemby’. No entanto, ele também conseguiu criticar Michael Jordan e o brilhante mandato que teve na Universidade da Carolina do Norte antes de chegar à NBA. Alguém provavelmente deve lembrar que Jordan tem 100% de precisão nas séries finais vencidas entre NCAA e NBA. Entre todas as 11 finais que jogou, Michael Jordan nunca jogou um jogo 6 e ganhou todos os troféus. Essa estatística por si só deve ser mais do que suficiente para sua reivindicação como o GOAT.

Mas em seu podcast mais recente, Draymond Green nunca menciona Michael Jordan quando está falando sobre as melhores perspectivas antes de um Draft da NBA. Isto é o que ele disse: “Tem havido muita conversa sobre se Wemby é o melhor candidato desde LeBron. Vi algumas pessoas dizerem que ele é o melhor candidato de todos os tempos. Claro que todo mundo vai dizer isso agora, mas não vamos esquecer o quão grande é uma perspectiva que LeBron James era. LeBron James era um fenômeno desde os 15 anos de idade. LeBron James foi a escolha número 1 aos 15 anos de idade. Portanto, embora gostemos de passar rapidamente para a próxima coisa, não estou saindo dos trilhos e dizendo que ele é um candidato melhor do que LeBron. No entanto, ele é provavelmente, definitivamente o melhor candidato desde LeBron, e provavelmente o segundo melhor candidato de todos os tempos.”