Draymond Green joga Steph Curry embaixo do ônibus após derrota no jogo 3 para o Lakers

Golden State Warriors veterano Draymond Verde aparentemente jogou Stephen Curry sob o ônibus durante o último episódio de seu podcast, “O Show de Draymond Green“após uma derrota no jogo 3 para o Los Angeles Lakersnas semifinais da Conferência Oeste da Eliminatórias da NBA de 2023.

Green, 33, revelou que Curry foi até ele no jogo 3 para dizer que não conseguia descobrir o que Lebron James estava fazendo.

“Steph me disse: ‘Ei, estou tentando entender Bron‘”, disse Green. “Depois de não tentar arremessar durante a maior parte do primeiro tempo, ele acabou acertando com 21, oito e oito. Sabe, era grande, muito grande. Ele acertou alguns figurões, alguns tiros oportunos.

“Um dos três que ele acertou na lateral no primeiro tempo foi um balde muito oportuno e retardou nossa corrida.”

A amizade de Green com James pode estar começando a afetar suas performances. No jogo 3, ele marcou apenas dois pontos, pegou alguns rebotes e quase sofreu falta no frame final.