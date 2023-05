Draymond Green parece muito feliz ao assistir o desgosto dos torcedores do Boston Celtics

Tele celtas de Boston são um daqueles times tradicionais da NBA que mais venceram campeonatos, eles criaram uma dinastia durante o Bill Russel anos que permanecerão lendários. Um de seus trunfos mais importantes quando jogam são seus torcedores no Jardim.

Uma base de fãs infame que sabe como incomodar cada oponente que os visita. Michael Jordan o próprio odiava os torcedores do Garden porque eles sempre atacavam a jugular. Lebron James já declarou publicamente que Fãs do Boston Celtics são ‘racistas como o inferno’. Com Draymond Verdeele confrontou alguns torcedores do Celtics e apenas zombou deles em público.

Draymond está feliz pela derrota do Celtics

Todos os fãs do Boston Celtics estão com o coração partido e Draymond Green é mesquinho assim, ele adora ver isso devido à sua história com eles. Somente nesta temporada, Green foi visto antagonizando os fãs do Celtics mais de uma vez. Depois de perder a série contra o Miami Heat, Draymond ficou feliz em usar sua plataforma para zombar dos fãs.

Infelizmente, essa base de fãs escolhe incomodar os jogadores visitantes usando calúnias raciais constantemente. Alguns jogadores não se importam, optam por não ouvir nada que vem das arquibancadas. Mas há jogadores como Draymond que não aguentam e adoram momentos como este. Em sua análise, Green também criticou o time por não corresponder às expectativas. Todas as apostas esportivas os tinham como favoritos para vencer as finais nesta temporada e eles novamente decepcionaram.

Isso é o que Draymond Verde disse em seu podcast: “Mas devo dizer que não me machucou ver os fãs do Boston Celtics sofrerem. Essas pessoas foram muito rudes comigo no ano passado e gosto de vê-los sofrer. Francamente, pelo segundo ano em uma briga em um grande jogo final, os torcedores do Boston sofrem. Os torcedores do Boston Celtics vão dar desculpas, e eu não estou ouvindo nada disso. Porque vocês são rudes e estou feliz por vocês terem perdido. Não estou feliz que JT perdeu, mas fãs do Boston Celtics, especialmente aqueles de vocês que estão nessa arena, estou feliz que vocês perderam. Porque, tipo, pare de ser quem você é… Tipo, em algum momento você simplesmente não pode ser assim. Então pare de fazer isso. E você sabe o que é isso, eu não preciso entrar nisso.”