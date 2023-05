DROGA! Eles eram bons: debatendo o lugar de BJ Penn no panteão dos grandes nomes de todos os tempos do MMA

DROGA! They Were Good celebra as carreiras dos lutadores mais emocionantes e influentes da história do MMA, e neste episódio, a equipe do MMA Fighting relembra o melhor do ex-campeão peso leve e meio-médio do UFC, BJ Penn.

Como o primeiro não-brasileiro a ganhar o ouro no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, Penn entrou no UFC em 2001 com uma imensa quantidade de hype – e ao longo de sua carreira de 18 anos, o homem chamado “The Prodigy” mais do que fez jus ao seu apelido.

Indiscutivelmente o melhor peso leve do mundo na época, com apenas três anos de carreira no MMA, Penn fez o impensável, subindo de peso e finalizando o melhor lutador peso por peso do esporte, Matt Hughes, para conquistar seu primeiro título UFC. Depois dessa vitória histórica, Penn deu a volta por cima, buscando feitos cada vez maiores, como destruir o campeão linear dos leves Duane Ludwig e depois enfrentar o futuro campeão dos meio-pesados ​​Lyoto Machida, perdendo uma decisão competitiva.

Em 2008, Penn finalmente decidiu parar de perseguir suas lutas fantasiosas e abaixou a cabeça para firmar um legado no peso leve, conquistando o título com uma vitória sobre Joe Stevenson para se tornar o segundo lutador da história a ganhar títulos em duas categorias de peso dentro o UFC, e ainda o único homem a conquistar os cinturões dos leves e meio-médios.

Por quase uma década, Penn perseguiu a grandeza em qualquer lugar que pudesse de uma forma que poucos jamais fizeram. Essa ousadia o tornou querido pelos fãs e respeitado entre seus companheiros de luta. Até hoje, grandes nomes de todos os tempos, como Anderson Silva, o consideram o maior lutador de todos os tempos, e para esta edição do DAMN, o apresentador Jed Meshew se juntou a Shaheen Al-Shatti e Eric Jackman do MMAFighting para relembrar seus momentos favoritos de “The Prodigy .”

Novos episódios do DROGA! Eles eram bons podcast saem mensalmente e estão disponíveis no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos. O episódio desta semana pode ser ouvido abaixo.