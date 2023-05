Dufrio Anuncia Ampliação de Vagas de Emprego em Escala Nacional

A renomada empresa de climatização Dufrio anunciou recentemente uma série de oportunidades de emprego em diversas regiões do país. Com uma ampla gama de benefícios oferecidos aos funcionários, a empresa se destaca como um excelente local para se trabalhar. Com uma busca constante por profissionais talentosos e apaixonados, a empresa espera preencher vagas em diferentes áreas de atuação.

Dufrio abre mais de 50 vagas de emprego pelo Brasil

A Dufrio é conhecida por oferecer benefícios excepcionais a seus colaboradores, garantindo um ambiente de trabalho saudável e recompensador. Além de um salário competitivo, a empresa oferece plano de saúde e odontológico, vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida. Os funcionários também têm a oportunidade de se desenvolver profissionalmente, participando de treinamentos e cursos de capacitação oferecidos pela empresa.

A Dufrio está atualmente buscando profissionais para preencher vagas em diferentes áreas de atuação. Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Analista de Marketing Digital;







Assistente Administrativo Financeiro;







Técnico em Refrigeração;







Vendedor Externo;







Estagiário de Recursos Humanos;







Coordenador de Logística;







Gerente de Vendas;







Engenheiro de Projetos;







Analista de Suporte Técnico;







Desenvolvedor Front-End;







Assistente de Compras;







Analista de Qualidade;







Assistente de Atendimento ao Cliente;







Auxiliar de Produção.

Essas são apenas algumas das oportunidades disponíveis na Dufrio. Para conferir todas as vagas e obter mais informações sobre os requisitos e responsabilidades de cada posição, basta acessar as orientações, a seguir.

Veja também: Mondelez abre novas vagas de empregos pelo Brasil; veja as regiões



Você também pode gostar:

Como se candidatar

Se você se interessou por alguma das vagas disponíveis na Dufrio, o processo de candidatura é simples e fácil. Todas as oportunidades podem ser encontradas no portal 123empregos, que é parceiro da empresa. Basta acessar o site, buscar pela vaga desejada e enviar seu currículo. A equipe de recrutamento e seleção da Dufrio avaliará as candidaturas e entrará em contato com os candidatos que melhor se adequarem ao perfil buscado.

Sobre a empresa

Fundada em 1998, a Dufrio é uma empresa líder no mercado de climatização e refrigeração. Com mais de duas décadas de experiência, a empresa se destaca pela qualidade de seus produtos e serviços, além de um atendimento personalizado e eficiente. A Dufrio possui uma extensa rede de lojas físicas e também atua fortemente no comércio eletrônico, oferecendo soluções completas para climatização residencial, comercial e industrial.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.