Dustin Poirier explica por que escolheu Jake Paul para derrotar Nate Diaz

Dustin Poirier e Nate Diaz têm uma história e tanto.

Os dois veteranos de longa data se enfrentaram por muito tempo antes da saída de Diaz do UFC, incluindo uma colisão programada para 2018 no UFC 230, que foi cancelada devido a uma lesão de Poirier. Poirier e Diaz se enfrentaram repetidamente nas redes sociais e se enfrentaram anos após a luta fracassada, no entanto, eles nunca tiveram a chance de resolver sua rivalidade antes de Diaz deixar a organização no final de 2022 em busca de novas oportunidades.

Diaz agora está pronto para fazer sua primeira aparição pós-UFC em uma luta de boxe contra Jake Paul em 5 de agosto em Dallas, e “The Diamond” está feliz em ver seu sucesso.

“Claro, eu sempre quis lutar com ele”, disse Poirier recentemente em A Hora do MMA.

“Olha, eu quero que todos sejam pagos e tenham sucesso. Quer seja nesta organização ou naquela, não me importa, estamos colocando tudo em risco lá fora. Então, espero que ele tenha conseguido o que estava procurando. Espero que tudo dê certo. Espero que ele seja pago.”

Poirier, 34, fez lobby duro ao longo de 2021-22 para ser o último oponente de Diaz, uma vez que o nativo de Stockton deixou claro que queria lutar por seu contrato com o UFC. Essa honra finalmente foi para Tony Ferguson, que Diaz despachou por finalização para entrar na agência livre após uma vitória após uma reformulação do card no último segundo causada pela falha de peso de Khamzat Chimaev no UFC 279,

Diaz e o UFC se separaram em termos bastante amigáveis, no entanto, e ambos os lados se recusaram a fechar a porta para trabalharem juntos novamente no futuro.

No entanto, Poirier não está prendendo a respiração para que a luta de Diaz aconteça novamente.

“Nunca diga nunca”, disse Poirier, “mas parece que acabou”.

Poirier admitiu que está “definitivamente” interessado em ver como Diaz vs. Paul se sairá, no entanto.

A estreia de Diaz no boxe profissional está marcada para ocorrer exatamente uma semana após a revanche de Poirier em 29 de julho contra Justin Gaethje no UFC 291, então Poirier espera estar saudável o suficiente para fazer a viagem de seis horas de sua casa em Louisiana até o American Airlines Center de Dallas para assistir a ação ao vivo. E quando se trata de uma previsão, ele está favorecendo Paul para conseguir a vitória.

“Cara, Jake é mais jovem, maior, mais rápido – não é uma luta fácil”, disse Poirier. “Só porque Nate é um veterano grisalho com a experiência certa e Jake é um cara novo que está no YouTube – ele tem dinheiro e comodidades para se cercar das melhores pessoas e se dedicar à luta, e ele é mais jovem e explosivo. E acho que o boxe do Diaz é bom para o MMA – é uma coisa completamente diferente. É uma coisa completamente diferente.”