Dustin Poirier: Justin Gaethje é o mesmo lutador de acidentes de carro de antes, ‘só agora ele faz isso com o cinto de segurança’

Não há muitas pessoas no mundo que ficariam felizes em se inscrever para lutar contra Justin Gaethje duas vezes.

O ex-campeão interino dos leves do UFC é amplamente aclamado como um dos combatentes mais violentos da história das artes marciais mistas. Independentemente de ele ganhar ou perder, os fãs sabem o que esperar das lutas de Gaethje – ação estilo batida de carro, ritmo implacável e uma promessa de destruição mútua garantida que deixa poucos oponentes realmente ilesos.

Então, por que Dustin Poirier está aproveitando a chance de testar Gaethje novamente no UFC 291?

“Porque eu preciso disso”, disse Poirier na segunda-feira A Hora do MMA. “É onde eu faço o meu melhor. É onde estou mais motivado. É onde eu aprendo mais sobre mim e sobre esportes de combate. É aí que está a grandeza, cara, naquele desconforto – e é isso que eu tento fazer, é me colocar naquele fogo. E esta é uma daquelas lutas que faz isso. Se essa luta não te empolga, você não é fã de esportes de combate. Desligue o YouTube agora mesmo e pare de assistir a esse programa, porque é para essa luta que vou escolher o chapéu ‘War’.

“Eu sei no que estou me metendo – é uma colisão frontal e não vou me virar. É isso que é essa luta e é isso que eu quero. Isso me excita, cara. Isso me deixa animado agora.

Poirier, 34, inicialmente enfrentou Gaethje em 2018 em uma luta principal do UFC realizada no estado natal de Gaethje, Arizona. A luta foi um clássico instantâneo. Não só conquistou as honras de Luta do Ano do MMA Fighting, como terminou com a vitória de Poirier, cortesia de um ataque brutal no quarto assalto.

Mas isso era apenas um negócio normal para Poirier e Gaethje. Combinados, os dois pesos leves acumularam incríveis 24 bônus pós-luta ao longo de suas carreiras no UFC e conquistaram pelo menos quatro prêmios diferentes de Luta do Ano desde 2012 – Poirier vs. Chan Sung Jung (2012), Gaethje contra Michael Johnson (2017), Poirier contra Gaethje (2018) e Gaethje contra Michael Chandler (2021). Em termos de emoção, eles tendem a entregar.

É por isso que Poirier achou apropriado para o UFC lançar seu título de “Baddest Motherf***er” de volta à rotação como um bônus adicional para o vencedor do evento principal do UFC 291. O título BMF foi originalmente criado para Jorge Masvidal vs. Nate Diaz headliner do pay-per-view de 2019, mas com Masvidal aposentado e Diaz não mais sob contrato com o UFC, agora está de volta para ganhar.

“Essa luta, eu acho, poderia ser a atração principal sem um título BMF”, disse Poirier. “Esta é uma luta emocionante. Mas isso só acrescenta mais diversão para mim. Adoraria ter essa cinta aí na minha sala. Então é mais um elogio.

“Não vou sair por aí como se fosse o campeão absoluto se pegar esse cinturão na cintura em julho, mas é divertido. E se você olhar para o nosso histórico de competições de Lutas dos Anos nos últimos, para mim nos últimos 10, 11 anos, temos muitas lutas enormes que foram votadas para a Luta do Ano, uma foi contra uns aos outros.

“Basta olhar para os bônus e as lutas da noite e a carnificina que eu e ele exibimos lá, faz sentido ter algo divertido assim. Estamos sempre falando do lutador mais violento do peso leve. Eu disse que completei o triângulo vencendo ele, vencendo [Eddie] Álvarez, batendo [Michael] Chandler vencendo Conor [McGregor]. Então nós corremos de volta para os mais violentos, chamamos de BMF, chame do que você quiser.

Porier observou que também foi informado de que o vencedor de sua revanche contra Gaethje estará na pole position para uma disputa pelo título dos leves após a próxima defesa de Islam Makhachev.

“The Diamond” venceu quatro de suas últimas cinco lutas, uma série que inclui uma finalização de Chandler e dois nocautes de McGregor.

Gaethje, por sua vez, se recuperou em grande estilo em março passado, reivindicando uma decisão majoritária sobre Rafael Fiziev depois de falhar em sua segunda tentativa de ganhar o cinturão dos leves do UFC.

“Eu acho que ele parecia um pouco diferente, certo?” Poirier disse sobre a luta de Fiziev. “Todo mundo diz que seu boxe e as coisas estão mudando – ele parecia [different], ele fez. Ele usou muito melhor o jab, ele usou muito melhor o footwork lateral. Então ele fez, mas ainda vejo Justin Gaethje, o mesmo cara. Ele está fazendo algumas coisas melhor, mas ainda me vejo sendo um matador e tocando esse cara.

“[He’s still the same fighter as 2018,] só agora ele faz isso com o cinto de segurança, sabe?

Poirier também reconheceu o peso das expectativas em seus ombros depois de derrotar Gaethje em sua primeira luta, mas ele agradece a pressão.

“Como posso fazer isso melhor?” disse Poirier. “Só preciso vencer. Eu só preciso vencer. Acho que nossos estilos de luta vão ser uma luta incrível. Eu não entro nisso tentando fazer uma luta emocionante. Eu sei. Assinei um contrato ontem, então está feito assim que assinei – sei no que estou me metendo. E eu sou fã do Justin. Já convivi com ele algumas vezes desde que lutamos, ele é muito respeitoso, gosto do cara. Toda vez que ele luta, eu vou comprar o pay-per-view, estou sintonizando. Mas quando estou na frente dele, é guerra. É guerra, cara.

“Estou muito motivado. Isso é legado. Isso é o que isso é para mim. Isso é apenas consolidar o legado.”