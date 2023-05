Dustin Poirier prevê vencedor de Conor McGregor x Michael Chandler: ‘Luta acaba em 2 rounds’

Dustin Poirier sabe uma ou duas coisas sobre Conor McGregor e Michael Chandler.

Desde 2021, o ex-campeão interino dos leves do UFC detém um recorde combinado de 3 a 0 sobre os dois homens que serão a atração principal da próxima temporada de O lutador final 31. Poirier derrotou McGregor em lutas consecutivas em 2021, primeiro nocauteando-o com um assalto no segundo round no UFC 257, depois vencendo novamente por paralisação no primeiro round depois que McGregor quebrou a perna no UFC 264. Poirier caiu Chandler também, conquistando uma finalização no terceiro round em novembro passado em uma luta cheia de ação no UFC 281.

Isso coloca Poirier em uma posição única como o adversário mais recente de ambos. E quando solicitado a escolher um vencedor entre os dois, “O Diamante” sabe para que lado está inclinado.

“Acho que se Conor voltar como estava com seu tempo e ritmo, com a lesão que ele teve e esse longo período de paralisação, e também não estamos ficando mais jovens – se ele voltar semelhante a quem era antes de sair, acho que ele parou Michael Chandler”, Poirier previu recentemente em A Hora do MMA.

“Se Conor é quem era antes da lesão e outras coisas, acho que dois rounds – acho que a luta acaba em dois rounds.”

A saúde e a dedicação de McGregor são dois dos maiores pontos de interrogação em torno da luta. Ex-campeão de duas divisões, McGregor competiu apenas quatro vezes desde 2016, vencendo apenas uma vez. Ele permanece fora de ação desde que machucou gravemente a perna em sua trilogia de julho de 2021 contra Poirier. McGregor retirou-se do pool de testes da USADA após essa derrota, mas espera-se que se reinscreva no programa em breve. Assim que o fizer, ele será obrigado a permanecer no grupo de testes por seis meses antes de ser elegível para competir.

O presidente do UFC, Dana White, disse recentemente que a promoção tem como alvo o final de novembro ou dezembro para McGregor x Chandler após a exibição de TUF 31.

Poirier, como muitos no mundo do MMA, está curioso para ver qual versão de McGregor aparece contra Chandler – o matador de outrora ou um ex-campeão diminuído e sem foco.

“Se alguém puder [dial back the clock], acho que seria ele ”, disse Poirier. “Se ele for 100 por cento dedicado e focado, e colocar os olhos vendados e realmente fazer isso com tudo de si, acho que ele pode. Mas vamos ver, cara. É isso que o torna tão interessante.”

Como quis o destino, Poirier também se viu redesenhado de volta à órbita de McGregor, cortesia do recente lançamento da série de documentários da Netflix. McGregor para sempre.

As duas vitórias de Poirier sobre McGregor são registradas fortemente na série. “The Diamond” ainda não disparou, mas está em sua lista de tarefas enquanto se prepara para sua tão esperada revanche de cinco rounds contra Justin Gaethje pelo título vago do BMF em 29 de julho no UFC 291.

“Estou definitivamente assistindo”, disse Poirier.

“Meu telefone explodiu, obviamente, com pessoas assistindo e me contando coisas, mas estou esperando até chegar ao acampamento e ter algum tempo de inatividade, porque vou fazer a primeira semana de treinamento sozinho, então eu’ Vou ter muito tempo depois do treinamento para me atualizar sobre documentários e outras coisas. É mais ou menos isso que eu faço.”