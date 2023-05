Dustin Poirier vs. Justin Gaethje 2 para títulos do BMF título UFC 291, card principal completo anunciado

Dustin Poirier enfrentará Justin Gaethje em uma revanche para determinar um novo campeão “BMF” no evento principal do UFC 291, que acontece em Salt Lake City em 29 de julho.

O presidente do UFC, Dana White, anunciou a luta junto com o restante do card principal do UFC 291 e duas lutas preliminares na terça-feira. É o segundo ano consecutivo para o UFC levar um card para Utah, depois que o UFC 278 chegou lá em agosto de 2022 com um card encabeçado por uma luta pelo título dos meio-médios entre Leon Edwards e Kamaru Usman.

O UFC 291 traz Poirier e Gaethje se enfrentando novamente depois que eles se encontraram pela primeira vez em uma luta que venceu a Luta do Ano de 2018 do MMA Fighting. Naquela noite, Poirier ganhou um nocaute técnico na quarta rodada. Agora Gaethje busca vingança enquanto os pesos leves voltam atrás em um evento principal de cinco rounds.

Com a aposentadoria de Jorge Masvidal, White anunciou que o título de “baddest motherf****” do UFC está em disputa novamente, com Poirier e Gaethje agora lutando pelo cinturão honorário em julho.

O co-evento principal coloca Jan Blachowicz contra Alex Pereira, já que o ex-campeão dos médios do UFC sobe para 205 libras. Blachowicz estava procurando uma chance de descer para 185 libras para uma potencial revanche contra o atual campeão Israel Adesanya, mas agora ele vai pegar Pereira em seu lugar.

O ex-desafiante ao título dos médios Paulo Costa também faz sua segunda aparição consecutiva em Salt Lake City ao enfrentar Ikram Aliskerov em uma luta interessante até 185 libras. Aliskerov acaba de fazer sua estreia no UFC 288, onde nocauteou Phil Hawes no primeiro round. Agora o lutador do Daguestão dá um salto considerável na competição para enfrentar Costa.

Também no card, Tony Ferguson volta à ativa no duelo peso-leve contra Bobby Green. Ferguson tenta parar sua derrapagem de cinco lutas, enquanto Green foi 2-2 com um no contest em suas últimas cinco lutas.

O confronto também serve como a primeira aparição de Ferguson desde que ele foi preso sob a acusação de dirigir alcoolizado em Los Angeles em 7 de maio.

Fechando o card principal, Michael Chiesa enfrenta Kevin Holland em uma batalha de grappler contra striker, enquanto os dois lutadores buscam uma vitória de alto nível. Mais recentemente, a Holanda despachou Santiago Ponzinibbio com um nocaute brutal no terceiro round no UFC 287 em abril, enquanto Chiesa está fora de ação desde novembro de 2021, quando perdeu sua segunda luta consecutiva com uma derrota para Sean Brady.

Duas lutas também anunciadas para as eliminatórias: Derrick Lewis volta à ação contra Marcos Rogério de Lima, e Stephen “Wonderboy” Thompson enfrenta Michel Pereira em uma luta entre dois atacantes criativos até 170 libras.

O UFC 291 acontece no Delta Center em Salt Like City. Mais lutas devem ser adicionadas nas próximas semanas.

Card de luta atualizado do UFC 291: