Dwayne ‘The Rock’ Johnson faz participação especial em ‘Fast X’, apesar de afirmar que não voltaria

Dwayne The Rock Johnson faz parte da franquia “Velozes e Furiosos” mais uma vez… Vin Diesel ‘s flicks.

Alerta de spoiler, pessoal – mas de acordo com TheWrap , Dwayne faz uma aparição em uma cena pós-crédito para a última parcela, “Fast X”, que chega aos cinemas na próxima semana. Não está claro exatamente o que acontece ou com quem ele aparece, mas é seguro dizer que o bom e velho Luke Hobbs não terminou de dirigir carros velozes.

É uma participação especial chocante, no entanto … porque, como relatamos, Dwanye não queria nada com a franquia em 2021, depois de Vin. implorou publicamente ele para voltar para a família ‘Fast’ – pedindo a Dwayne para “não deixar a franquia ociosa, você tem um papel muito importante a desempenhar.”

Dwayne chamou ele logo depois, dizer à CNN que o apelo do Instagram foi apenas um monte de “manipulação” – acrescentando que falou com Vin em particular sobre sua decisão e que não havia absolutamente “nenhuma chance de eu voltar”.