Dwight Howard diz que teve um pico de carreira melhor do que Nikola Jokic

Nikola Jokic e a Denver Nuggets estão desfrutando de um bom descanso entre as séries de playoffs. Depois de varrer o Los Angeles Lakers nas finais da Conferência Oeste, Denver se prepara para jogar no Finais da NBA pela primeira vez esta semana, e jokic procurará adicionar um campeonato da NBA aos dois prêmios de MVP que já ganhou.

Mas mesmo esta versão do Jokic, com oito triplos-duplos nos playoffs de 2023, não é tão boa quanto a melhor versão do Dwight Howard — de acordo com o ex Lakers centrar-se a si mesmo.

Howard: “Estou dominando todas as jogadas com um sorriso no rosto”

falando em FanDuel TV, Howard disse ao ex NBA guarda Chandler Parsons que ele levaria seu auge sobre o colega centro jokicé primo. Embora Howard, que agora joga pelo Leopardos Taoyuan em Taiwannunca apresentou o tipo de estatísticas ofensivas que Jokic registrou, “D12” será lembrado como indiscutivelmente o defensor mais dominante de sua época.

Howard, oito vezes All Star da NBA, ganhou três prêmios consecutivos de Jogador Defensivo do Ano enquanto jogava pelo Orlando Magic, e cinco vezes ele liderou a NBA em rebotes. Ele foi nomeado para o All-NBA First Team todos os anos entre 2008 e 2012 e levou o Magic ao Finais da NBA em 2009. Ele finalmente ganhou um campeonato em 2020, enquanto jogava pelo Lakers.

Howard também cativou os espectadores com suas enterradas voadoras, vencendo o Concurso Slam Dunk de 2008 enquanto usava um Super homen capa.

Howard lutando pelo Nuggets nas finais

Mesmo que ele classifique seu auge mais alto do que o de jokicisso não vai parar Howard de torcer pelo grande homem e sua pepitas no próximo Finais da NBA.

Howard elogiou Jokic por melhorar a cada temporada desde o Nuggets e Lakers jogou nas finais do Oeste de 2020 e previu Denver iria jogar o calor de Miami nas finais deste ano. Essa série começa em 1º de junho em Denver, independentemente de qual equipe vença o jogo 7 das finais da Conferência Leste entre o Aquecer e a celtas de Boston.