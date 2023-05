Dwight Howard quer o próximo na fila para ‘squash beef’ com Shaquille O’Neal

Shaquille O’Neal nunca aprovou Dwight Howardque era visto como o NBA sucessor da lenda quando ele entrou pela primeira vez na liga, mas ficou aquém no final. Ambos os grandes homens começaram suas carreiras com o Orlando Magicentão eles sempre estiveram interligados.

O’Neal, 51, nunca morde a língua ao criticar os jogadores e a briga contra Howard era sobre o apelido de “Superman”.

Shaq diz que Angel Reese é o “maior atleta que saiu dos esportes da LSU”

Howard, 37 anos, começou a se chamar de “Superman” e Shaq não gostou, chegando a dizer anos depois que Giannis Antetokounmpo é o único que merece esse apelido.

Durante uma aparição em Executar de volta com Michelle BeadleHoward disse que está pronto para “esmagar” a “carne” com O’Neal, que ainda não respondeu.

“Durante anos eu disse isso, não tenho nenhum problema com Shaq”, disse Howard. “… quero que todos aproveitem a vida, não tenho rixa com ninguém. Essa coisa de ‘eu e Shaq’, não sei o que é. Se temos que ir jantar, se temos que vir este show e ter uma discussão – seja o que for. Estamos ficando velhos, cara. Vamos esmagar qualquer treta que tivermos, seja o que for, e continuar pressionando.

A turnê de desculpas de Shaq

A boca grande e a personalidade exagerada de Shaq – muitas vezes descrito como um companheiro de equipe horrível devido a suas pegadinhas excessivas – sempre o colocaram em apuros.

Recentemente, ele deu uma entrevista com Los Angeles Lakers lenda Kareem Abdul-Jabbar e pediu desculpas por como ele era quando se conheceram.

Abdul-Jabbar, 76, sentiu-se rejeitado quando Shaq se juntou ao Lakers, porque o pai de O’Neal basicamente ignorou sua opinião.

Shaq realizou uma entrevista semelhante com Kobe Bryant anos atrás e também se desculpou. Talvez seja hora de ele se sentar com Howard e fazer o mesmo.