Dying Light 2 Salvar arquivo e localização do arquivo de configuração: como encontrar

Dying Light 2 é um videogame de RPG de ação que ganhou muita popularidade em um período muito curto de tempo. Os usuários estão muito entusiasmados com o jogo. Os usuários que baixaram o jogo relataram que amam muito a experiência de jogo. Quando o jogo foi lançado, os usuários relataram vários problemas com o jogo. No entanto, os desenvolvedores e alguns métodos fáceis de solução de problemas ajudaram os usuários a resolver o problema.

Hoje em dia, os usuários estão procurando Local de salvamento de Dying Light 2 e Localização do arquivo de configuração. Existem vários motivos disponíveis para isso, que listaremos abaixo no artigo. Os usuários têm procurado guias através dos quais possam conhecer o arquivo de salvamento do Dying Light 2 e o local do arquivo de configuração. Neste guia, listaremos todas as informações essenciais que você deve saber sobre o arquivo de salvamento do Dying Light 2 e o local do arquivo de configuração. Vamos começar com ele.

Por que você deve saber o arquivo de salvamento do Dying Light 2 e o local do arquivo de configuração?

Sabemos que muitos de vocês devem estar se perguntando por que é importante que os usuários saibam sobre o Local de salvamento de Dying Light 2 e Localização do arquivo de configuração. Existem inúmeras razões disponíveis para isso que vamos explicar para você.

Sempre que enfrentamos algum problema ou problema com o jogo, às vezes precisamos fazer alterações nos arquivos do jogo. No entanto, conhecer o local do arquivo salvo do Dying Light 2 só é possível. Também podemos alterar as configurações do jogo por meio das configurações do jogo, mas fica difícil para os usuários fazerem devido ao processo complexo disponível nele.

Muitos usuários tentaram fazer isso no jogo com a ajuda das configurações do jogo, mas não conseguiram. Mas se você souber o local do arquivo de salvamento do Dying Light 2 e o local do arquivo de configuração do Dying Light 2, poderá fazê-lo facilmente.

Além disso, se você conhece o local do arquivo de salvamento do Dying Light 2 e o local do arquivo de configuração, pode facilmente criar um backup, que pode ajudá-lo a restaurar a jogabilidade, pois você deve substituir os novos arquivos pelos antigos simplesmente. Todos os processos são muito mais fáceis se você aprender sobre o local do arquivo de salvamento do Dying Light 2 e o local do arquivo de configuração do Dying Light 2. Vamos listar o local abaixo para você, então verifique-os.

Dying Light 2 Salve o arquivo e localize o arquivo de configuração

Sabemos que você está procurando os locais do Dying Light 2 Save File e Config File. Os usuários precisam conhecer a localização, o que pode ajudá-los a fazer várias coisas. Os jogadores com problemas podem facilmente usar o local do arquivo de configuração e salvar o local do arquivo para resolver o problema. Se você não souber a localização do arquivo do Dying Light 2, não poderá corrigir o problema. Assim, listaremos os locais de arquivo salvo e de configuração do Dying Light 2.

Como o Dying Light 2 está disponível em várias lojas de jogos, a localização do arquivo do Dying Light 2 varia de acordo com ele. Se você jogar pelo Steam, ele armazena os arquivos em um local diferente. Da mesma forma, se você baixou o jogo por meio de outra loja de jogos, o local varia de acordo. Listamos o local do arquivo salvo de Dying Light 2 e localização do arquivo de configuração para todas as lojas de jogos abaixo. Certifique-se de verificá-los corretamente.

Local de salvamento de Dying Light 2

Localização do arquivo de salvamento de The Dying Light 2 será diferente do local do arquivo de configuração. O local do arquivo salvo conterá os dados do jogo salvos para as missões que você completou. Listaremos o local do arquivo salvo de Dying Light 2 para todas as lojas de jogos abaixo, então verifique-os.

Vapor

Se você baixou o jogo da Steam Game Store, o local do arquivo salvo de Dying Light 2 estará no seguinte local listado abaixo.

Localização prevista: \userdata\ \534380\remote\out\save

jogos épicos

Os usuários que baixaram o jogo da Epic Games Store precisarão ir ao local listado abaixo para encontrar o local do arquivo salvo de Dying Light 2.

Locais esperados

C:\Usuários\ \Jogos salvos\

C:\Usuários\ \Documentos\Meus jogos

C:\ Users\ \Documents\My Games\DyingLight2\Saved\SaveGames\

C:\Users\ \AppData\Local\DyingLight2\Saved\

Jogo Steam – Linux

Se você estiver usando o Steam Play, precisará ir ao local listado abaixo para encontrar o local do arquivo salvo do Dying Light 2.

Localização esperada do arquivo: /steamapps/compatdata/534380/pfx/

Localização do arquivo de configuração de Dying Light 2

Sabemos que o local do arquivo de configuração do Dying Light 2 será diferente do local do arquivo de salvamento. Ele conterá o arquivo de configuração do jogo Dying Light 2. Portanto, listamos a localização do arquivo de configuração do Dying Light 2 para todas as lojas de jogos abaixo, verifique-as.

janelas

Os usuários do Windows que procuram o local do arquivo de configuração Dying Light 2 devem ir para o seguinte local, listado abaixo.

%PERFIL DE USUÁRIO% \ Documentos \Dying Light 2\saída\configurações\

Linux

Os usuários do Linux que procuram o local do arquivo de configuração do Dying Light 2 devem ir para o seguinte local, listado abaixo.

/steamapps/compatdata/534380/pfx/

Como recupero meu arquivo salvo do Dying Light 2?

Não há como recuperar o arquivo salvo do Dying Light 2 se você não tiver criado nenhum backup manualmente para o jogo. É importante que os usuários continuem regularmente fazendo backups manualmente, copiando o arquivo salvo do Dying Light 2 do local e enviando-o para várias plataformas. Portanto, se os arquivos salvos do Dying Light 2 forem excluídos, você poderá substituir facilmente os arquivos carregados que você copiou e carregou manualmente. É uma das melhores maneiras de manter os dados do jogo seguros.

Como criar backup de Dying Light 2 Salvar e configurar arquivo

Os usuários podem estar pensando em como criar o backup do Dying Light 2 Save and Config File. É muito fácil para você fazer. Você precisará seguir algumas etapas manuais simples, que listaremos abaixo.

Em primeiro lugar, abra o Arquivo salvo de Dying Light 2 e Arquivo de configuração Localização no seu dispositivo.

e Localização no seu dispositivo. Depois de abrir o local, selecione todos os arquivos .

. Agora, pressione CTRL + C ou ( Clique com o botão direito no arquivo e selecione Copiar opção ).

ou ( no arquivo e selecione ). Depois disso, você pode colar em algum dispositivo externo, Google Drive ou em qualquer outro lugar.

em algum dispositivo externo, Google Drive ou em qualquer outro lugar. Crie um backup sempre que atingir um novo nível ou ponto de verificação.

Como restaurar o Dying Light 2 Salvar e configurar o arquivo

Depois de criar o backup do arquivo de configuração e salvamento do Dying Light 2, você pode facilmente usá-lo para restaurar o arquivo de configuração e salvamento do Dying Light 2. Sempre que os arquivos Dying Light 2 Save e Config forem excluídos, vá para o mesmo local e substitua-os pelos arquivos de backup que você criou anteriormente. Depois de fazer isso, reinicie o sistema e inicie o jogo. Fazer isso pode restaurar os arquivos salvos e de configuração do Dying Light 2.

Empacotando

Quando começamos a jogar qualquer jogo e a completar os níveis/missões, tudo vem à mente se o jogo foi salvo. Às vezes, todos nos preocupamos com os dados do jogo, pois podem ser facilmente afetados pelo vírus ou excluídos por engano por nós. Mas se você criar manualmente o backup dos arquivos do jogo, não será o mesmo.

Não precisamos nos preocupar com nossos dados; já criamos o backup. Assim, este guia lista os Dying Light 2 Salvar local do arquivo e Dying Light 2 Configurar local do arquivo. Esperamos com a ajuda do local; você pode criar um backup manual para ele.

