É acessível no Texas? Descubra aqui

Starlink está na moda hoje em dia. Após o seu lançamento em 2020, não era tão popular. No entanto, como Elon Muck comercializou o produto tão bem, a popularidade do Starlink disparou e todos começaram a encomendá-lo. No entanto, desde que o Starlink começou a lançar dispositivos globalmente, as pessoas estão cansadas de esperar. Isso é especialmente verdadeiro no caso do povo do Texas. As pessoas só querem saber se o Starlink está disponível no Texas ou não.

Olhando para a enorme demanda da Starlink e sua luta para atender às necessidades, pode-se observar que os clientes em potencial estão esperando. Neste guia, esclareceremos a disponibilidade do Starlink no Texas e quando ele estará disponível.

O Starlink está disponível no Texas?

Como você deve saber, o Starlink é um serviço de internet baseado em satélite que tem a capacidade de fornecer internet de alta velocidade para áreas remotas ou mal atendidas. Isso é particularmente útil em lugares como o Texas, que possui grandes áreas rurais que podem não ter acesso aos serviços tradicionais de banda larga.

Curiosamente, para residentes e empresas nessas áreas, o Starlink tem o potencial de oferecer uma alternativa muito necessária para conexões de internet lentas ou não confiáveis. Infelizmente, o custo de seu serviço e a disponibilidade do hardware necessário, como antenas parabólicas, ainda podem ser uma barreira para alguns clientes em potencial.

No momento da redação deste artigo, o Starlink está disponível em todos os Estados Unidos da América e também no Texas. No entanto, o Starlink está disponível no Texas com capacidade limitada. Embora o Starlink não esteja atualmente disponível no Texas, a empresa está trabalhando ativamente para expandir sua área de cobertura e visa uma área de cobertura global até o final de 2023.

Como acontece com qualquer tecnologia emergente, resta saber com que rapidez a Starlink será capaz de ampliar seu serviço e torná-lo amplamente disponível para consumidores no Texas, bem como em outros países, como a Índia.

Olhando para a situação, é facilmente acessível que, se a Starlink não for capaz de fornecer hardware aos usuários do Texas até o quarto trimestre de 2023, a Starlink pode estar perdendo muitos clientes em potencial, pois eles podem mudar para outros provedores de Internet.

Como verificar a disponibilidade do Starlink? Texas

Se você deseja verificar se o Starlink está disponível em sua área ou não, consulte nosso guia de disponibilidade do Starlink. Vai te ajudar a entender melhor.

Por outro lado, se você estiver com pressa, também o ajudaremos aqui. Você pode acessar o mapa de disponibilidade do Starlink e inserir seu endereço ou simplesmente rolar o mapa e marcar sua localização para ver se o Starlink está disponível no Texas ou não.

De acordo com nossas informações, o Starlink está disponível no Texas, mas a maioria das conexões ainda está na lista de espera. Além disso, se o Starlink não estiver disponível em sua localidade, você pode entrar na lista de espera pagando apenas $ 99 e, quando estiver disponível em sua localidade, você receberá um e-mail confirmando o mesmo.

O que fazer se o Starlink não estiver disponível no meu local?

Se o Starlink não estiver disponível na sua localização, não precisa se preocupar. Isso porque, até o final de 2023, o Starlink estará disponível em quase todos os Estados Unidos e países próximos. A essa altura, você pode usar algum outro serviço de Internet ou planejar economizar algum dinheiro para o hardware Starlink. A partir de agora, você tem três opções a considerar.

Entrar na lista de espera

Essa é a opção mais fácil. Você pode entrar na lista de espera pagando uma pequena quantia de $ 99. Pagar e ingressar na lista de espera garantirá que você fará o Starlink assim que estiver disponível em sua área. Entrar na lista de espera também ajudará você a se qualificar para o plano Best Effort, caso tenha passado muito tempo esperando.

Starlink RV

Starlink RV não tem lista de espera. Além disso, sendo um produto móvel, o Starlink RV está disponível em todos os lugares e você não precisa entrar em nenhuma lista de espera para colocá-lo em suas mãos. Você pode conferir os planos Starlink RV em nosso guia de planos Starlink.

Starlink Melhor Esforço

Starlink Best Effort, como o nome sugere, é um esforço da Starlink que torna a Starlink acessível a clientes que estão na lista de espera por longos períodos de tempo.

Se você mora no Texas e se inscreveu no Starlink por mais de 3 meses e ainda não obteve o Starlink, pode optar pelo Starlink Best Effort. No entanto, o melhor esforço da Starlink também está disponível em locais selecionados no Texas e não em todos os lugares.

A única desvantagem do melhor esforço do Starlink é que você não obterá a Internet de alta velocidade esperada, mas reduzirá a velocidade de download. Além disso, as velocidades de download reduzidas são efetivas durante os horários de pico de uso, começando às 7h da manhã até 23h da noite. Efetivamente após a meia-noite, você estará obtendo uma boa velocidade.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre se o Starlink está disponível no Texas ou não. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, não deixe de comentar abaixo.

