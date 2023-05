E Morant filmado segurando suposta arma novamente durante o IG Live

Reproduzir conteúdo de vídeo



Instagram / @_dtap2

E Morant incendiou a mídia social com outro aparente incidente com arma de fogo … desta vez exibindo o que parece ser uma arma no sábado durante um IG Live.

Morant está se divertindo em um carro com um amigo, ouvindo o álbum do NBA YoungBoy. Conforme a câmera se aproxima dele, você vê o que parece ser a estrela do Grizzlies segurando uma arma… apenas por um segundo, e então a câmera se afasta.

Os fãs registraram o momento e estão circulando nas redes sociais. O que não sabemos… se a arma é real e se é dele.

Houve um incidente anterior em março com Morant e uma arma … ele estava em uma boate de Denver no IG Live, mas depois disse que a arma não era dele.



Reproduzir conteúdo de vídeo





04/03/23

Isso teve suas consequências… Morant foi suspenso por 8 jogos sem remuneração pelo incidente. No entanto, a polícia investigou e acabou não acusando Morant de crime. A NBA também fez sua própria investigação e não conseguiu concluir que a arma em questão pertencia a Morant. Também não ficou claro se ele trouxe a arma para o clube.

O jovem de 23 anos se matriculou em um programa de aconselhamento na Flórida antes de retornar ao tribunal.



Reproduzir conteúdo de vídeo