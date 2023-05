E os tênis Morant foram removidos do aplicativo e site da Nike após o segundo incidente com arma de fogo

Se você está tentando pegar um par de E Morant Você terá que procurar em outro lugar que não seja o site da Nike, porque os chutes do superastro da NBA não podem ser encontrados na loja online dias após o segundo incidente com arma de fogo.

Morant assinou um contrato de vários anos com a Nike em maio de 2019, mas corre o risco de perder seu endosso com a maior empresa de roupas esportivas do mundo… visto segurando uma arma no IG ao vivo, sentado em um carro, ouvindo música.