‘É por isso que as pessoas não assistem mais ao boxe’: os profissionais reagem à polêmica vitória de Devin Haney sobre Vasiliy Lomachenko

Devin Haney conquistou os juízes na noite de sábado, mas pode ter mais trabalho a fazer quando se trata de vencer no tribunal da opinião pública.

Depois de 12 rodadas de suspense de boxe técnico, Haney (30-0, 15 KOs) venceu por decisão unânime Vasiliy Lomachenko (17-3, 11 KOs) para manter seu status de campeão indiscutível dos leves, bem como seu recorde invicto. Foi difícil, mas Haney saiu vitorioso com pontuações de 116-112, 115-113 e 115-113.

Como costuma acontecer com lutas de boxe de alto risco entre competidores equilibrados, houve ceticismo imediato sobre a pontuação e vários nomes notáveis ​​entraram na mídia social para questionar o julgamento.

A personalidade dos esportes de combate Dillon Danis afirmou claramente que “Lomachenko foi roubado”, enquanto o comentarista do Bellator Josh Thomson levou as críticas um passo adiante, escrevendo que “É por isso que as pessoas não assistem mais ao boxe”.

Veja mais das melhores reações de mídia social abaixo.

Lomachenko foi roubado —Dillon Danis (@dillondanis) 21 de maio de 2023

É por isso que as pessoas não assistem mais ao boxe. Construir o jovem sobre o cara que realmente ganhou. #boxingestámorto — Josh Thomson (@THEREALPUNK) 21 de maio de 2023

Eles não vão deixar Loma tomar essa decisão, mesmo que ele esteja ganhando o IMO —James Vick (@JamesVickMMA) 21 de maio de 2023

Cara, grande luta, tenho que correr de volta – Belal Muhammad (@bullyb170) 21 de maio de 2023

Haney & Loma. Que grande luta — Lando Vannata (@GroovyLando) 21 de maio de 2023

Essa foi a melhor luta de boxe que vi em muito tempo!!! Loma tira a vitória tarde, eu acho! —Deron Winn (@DeronWinn) 21 de maio de 2023