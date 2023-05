É Possível Estudar no Exterior com a Nota do ENEM?

A prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, foi criada em 1998 como uma ferramenta de avaliação do conhecimento dos estudantes que haviam terminado o ensino médio.

O ENEM é considerado uma das provas mais importantes de todo o país. Todos os anos, milhares de estudantes fazem o exame em um dos centros de aplicação no Brasil.

A nota obtida na prova do ENEM pode ser usadas para diversos fins: SISU, FIES e também estudar no exterior. Se o seu sonho é estudar fora, saiba que pode ser mais fácil do que você imagina.

Para te ajudar, o artigo de hoje um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o processo de candidatura para universidades estrangeiras com a nota do ENEM. Vamos conferir!

Estudar fora com a nota do ENEM: será que é possível?

Muitos estudantes não sabem disso, mas diversas universidades do exterior aceitam a nota do ENEM como parte da candidatura de estudantes brasileiros. É o caso, por exemplo, de instituições nos Estados Unidos, em Portugal, no Reino Unido, na Irlanda e na Polônia.

Estudar fora com a nota do ENEM: Estados Unidos

Você sabia que algumas universidades americanas aceitam a nota do ENEM? É isso mesmo. A New York University e a Temple University são duas das instituições dos Estados Unidos que aceitam o exame.

No caso dessas duas universidades, a nota do ENEM pode ser usada como parte da sua candidatura, ao lado de outros elementos, como as redações (essays) e as suas notas da escola. A vantagem é que ao apresentar a pontuação obtida no ENEM você não precisa fazer nenhum tipo de prova americana, como o SAT.

Estudar fora com a nota do ENEM: Portugal

Mais de 30 universidades portuguesas aceitam a pontuação do ENEM. Contudo, vale ressaltar que você deve ter realizado o exame há, no máximo, 3 anos antes da sua candidatura. Dentre as instituições que aceitam o exame, podemos citar:

Universidade do Porto;

Universidade de Lisboa;

Instituto Politécnico de Viana do Castelo;

Universidade de Coimbra;

Universidade do Algarve.

Estudar fora com a nota do ENEM: Reino Unido

Além dos países que mencionamos, o Reino Unido também conta com instituições que aceitam a nota do ENEM, como University of Bristol, Kingston University e University of Oxford.

Contudo, devemos destacar também que a nota do ENEM não é o suficiente para a aceitação nessas instituições: ela será acompanhada por outros elementos da sua candidatura, como nota obtida na prova de proficiências em inglês, histórico escolar e atividades extracurriculares.



Estudar fora com a nota do ENEM: Irlanda

Algumas universidades da Irlanda aceitam a nota do ENEM, como a University College Cork.

Contudo, essa instituição possui alguns critérios específicos para o uso da nota do ENEM, como ter cursado ao menos um ano em uma instituição de nível superior e ter obtido, no mínimo, uma média de 7.

Estudar fora com a nota do ENEM: Polônia

A nota do ENEM pode ser usada para ingresso em universidades polonesas. A Jagiellonian University, por exemplo, é uma das instituições em que o exame pode ser usado.

Contudo, a nota do ENEM não é o único critério para ingresso, uma vez que ela será avaliada ao lado de outros elementos que você deverá apresentar, como notas obtidas ao longo do ensino médio, atividades extracurriculares e nota na prova de proficiência em inglês.

ENEM 2023: principais datas

É fundamental que você tenha as principais datas do ENEM 2023 na cabeça. Fique ligado: as inscrições para o ENEM 2023 poderão ser realizadas a partir do dia 5 de junho de 2023, em exatamente um mês. Os candidatos terão a oportunidade de se inscrever até o dia 16 de junho.

As provas do ENEM 2023 serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro de 2023. No primeiro dia, os candidatos irão responder 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Ainda, eles deverão também escrever uma redação. No segundo dia de provas, os candidatos deverão responder 45 questões de múltipla escolha de Matemática e suas Tecnologias e 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Por fim, a divulgação dos resultados do ENEM 2023 irá acontecer no dia 16 de janeiro de 2024.