É Possível Utilizar Tráfego Pago em uma Franquia?

Posso aplicar tráfego pago em uma franquia? SIM!!!! Principalmente se ela está em fase de se consolidar no mercado. Afinal, se for usada corretamente, essa estratégia pode acelerar seus resultados, gerar mais conversões e aumentar seus lucros. Este é o assunto que apresentamos neste artigo.

Todas as estratégias de marketing digital incorporam a ideia de atrair mais leads para o funil de vendas. No entanto, somente com os recursos certos em mãos você poderá maximizar o impacto de seus esforços.

Diante desse cenário, a mídia paga apresenta uma oportunidade de se destacar entre os inúmeros sites, produtos e serviços já disponíveis online.

Aproveite este artigo para saber mais sobre tráfego pago, como ele funciona e como você pode incorporá-lo em sua franquia.

O significado de “tráfego pago”

Quando pessoas aleatórias visitam seu site, isso é chamado de tráfego. Logo, o tráfego pago é a aquisição em mídia para aumentar os cliques, que significam que as pessoas estão visitando seu site, blog, página de destino ou loja virtual, é como se você existisse em todos os lugares.

Portanto, os anúncios pagos são uma opção viável para aumentar o tráfego em plataformas específicas se os visitantes não estiverem acessando seu site organicamente.

O tráfego pago, nesse sentido, incide em campanhas criadas por meio de leilões no Google e plataformas de mídia social. Assim, os anúncios podem ser feitos de várias maneiras diferentes, dependendo das suas preferências. Se você acha que seu contato é mais ativo no LinkedIn, por exemplo, você deve concentrar seus esforços de divulgação para obter melhores resultados.

Na prática, o tráfego pago é aquele atraído por anúncios e depois convertido em visualizações de página.

Como realmente funciona o tráfego pago?

Trabalhar com mídia paga exige um esforço sólido na fase de segmentação. Isso permite que você, personalize sua frase de chamariz para páginas específicas em seu site ou páginas de destino. Em outras palavras, mídia paga não é nada mais do que uma forma de propaganda online.

Assim, é preciso gastar dinheiro para atrair o tipo certo de tráfego para implementar sua estratégia, onde qualquer visitante deve ter o potencial de se tornar um lead e, por fim, um cliente.

No caso do tráfego pago, é direcionado para um público específico com base em fatores como idade, sexo, localização, interesses e muito mais. Os mecanismos os rotularão como “anúncio” e os priorizarão nos resultados. Enquanto isso, nas redes sociais, os banners são colocados em locais de visualização ideais.

Existem duas formas de realizar tráfego pago:



Custo por Clique (CPC)

É uma forma de tráfego pago, onde lhe cobrarão por cada clique em seu anúncio. É um formato fascinante para aqueles que estão familiarizados com os fundos estimados disponíveis para implementar tal estratégia. Desta forma, é possível fazer de duas maneiras:

Automatic Bidding, onde o franqueador escolhe o valor máximo diário a gastar com os anúncios;

Manual Bidding, onde o franqueador paga somente quando clicam no banner. Mesmo assim, ele pode estipular o limite máximo de cliques.

Custo por Mil Impressões (CPM)

Nesta situação escolhida, a quantidade de observações é de suma importância, como avalia o número de usuários afetados pelo banner publicitário, ainda que não clicassem nele. Dessa forma, a cobrança ocorre a cada 1.000 usuários que visualizaram o anúncio.

Assim, se torna uma ótima alternativa para franqueadoras que desejam estabelecer sua identidade e ampliar o conceito da marca por maior exposição.

Como aplicar tráfego pago em uma franquia?

Há várias plataformas amplamente utilizadas para monetizar o tráfego. Então, os objetivos se tornam totalmente dependentes dos resultados que você planeja alcançar com sua campanha. Desta forma, é aceitável utilizar várias fontes para atingir os objetivos, entre elas:

Utilizando o Google

A partir do uso do Google Ads, os anúncios são veiculados. Desta forma, quando utilizadas as palavras-chave no buscador, o Google apresenta no início da página, os banners de tráfego pago. Neste caso, os anúncios acontecem no buscador, na aba de pesquisa e nos sites parceiros.

Utilizando o Facebook

No Facebook, é possível segmentar os anúncios de forma que eles apareçam diretamente para o público desejado. Também chamado de Facebook Ads, existem diversas modalidades para anúncios, onde você pode escolher aquele que mais convier na sua franquia.

Utilizando o Instagram

Também chamam de Instagram Ads, desenvolvendo a campanha para ver no feed e nos stories. Portanto, existem grandes probabilidades de maior engajamento dos usuários, como existem muitos usuários que acessam o Instagram todos os dias.

Utilizando o YouTube

Tanto visitantes comuns como assinantes premium podem ver as campanhas produzidas. Os modelos variam, e podem gerar resultados diferentes dependendo da escolha ideal.